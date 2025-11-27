自然元素讓居家質感瞬間飆升！日式陶瓷擴香、石材風燭杯都超美

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

隨著天氣變冷，居家生活的時間也會變長，除了定時打掃讓空間更為乾淨清爽，使用氛圍感小物也可以打造出更有個性的空間，近期就有不少值得推薦的居家香氛好物，透過蠟燭或是噴霧等單品，可以幫助增添溫馨氛圍，甚至可以改善異味，重現舒適質感。

＃KITCHIBE 室內擴香油

無火類型的居家香氛單品讓人感覺用起來更為安心，來自日本的全新居家香氛KITCHIBE就推出室內擴香油單品，此品牌是由具有200多年歷史的鹽野香料攜手美濃燒陶瓷大廠芳泉窯，打造出典雅內斂的居家質感美學，而室內擴香油最值得推薦的關鍵，不只是擁有日系的高雅氣息，透過陶瓷本身的氣孔可以幫助擴香油釋放迷人氣息，擺在家裡立刻質感拉滿，多達6種香氣可以選擇，絕對是居家美學藝術必備。

＃STONEGLOW 自然元素系列香氛燭杯

自然風格的素材在近年廣受歡迎，比如大理石、洞石材質的裝潢，廣泛應用在居家空間裝潢，來自英國的STONEGLOW在全新的自然元素香氛系列，就是透過多彩的陶瓷設計燭杯，展現出石材的天然紋理，從視覺就讓人感受到療癒氛圍，總共8種味道，包含：薰衣草、玫瑰、佛手柑、青蘋果等香材氣息都可以選擇到，絕對能挑到愛不釋手的香氣。

＃Diptyque 限量南瓜香氛蠟燭

法式香氛美學Diptyque推出過多款經典香氣，在2025年以南瓜餡餅與熟悉的栗子香為靈感，打造出充滿綠植氣息又帶有些許辛香調的味道，相當特別又帶有秋季的溫潤感，獨特氣息僅在旗艦店販售。