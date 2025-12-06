fb ig video search mobile ETtoday

台南6間隱藏在巷弄裡的復古系咖啡廳推薦　地瓜布丁必吃、還有抽咖啡籤

文／MENU美食誌

走進台南巷弄，總能聞到一股時間慢下來的味道。這些復古咖啡廳藏著城市的靈魂與溫度，老磚牆、木窗、懷舊唱片，每一處都像一場回憶展。今天就帶你挖掘6間最有老派浪漫氛圍的咖啡廳，讓你邊喝咖啡邊穿越時光。

孔雀Le Paon
台南市東區

歐式質感復古風格，整體的氣氛很浪漫，有提供鹹食、調酒、咖啡、每日限定甜點。義大利麵Q彈，蝦子很大尾配上蒜味，咖哩醬是濃郁偏重口味搭配佛卡夏麵包入口剛剛好。

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲孔雀Le Paon。（圖／美食客ᴸᵁ 吃美食 提供）

順風號 Sūn Hong Hō
台南市中西區

台南老宅復古風柴柴咖啡廳！有超Q 3隻赤柴姐妹花＋1隻隱藏版柴柴，隱藏版柴柴很害羞。洗手間在三樓樓梯很陡要小心走。甜點推薦奇異果葡萄戚風蛋糕，另外也有招牌品項巧克力生乳捲可以點，推薦給各位！

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲順風號 Sūn Hong Hō。（圖／美食客莉莉吃起來提供)

Fæ Pud’n
台南市中西區

台南西市場新開幕質感布丁外帶店！推薦地瓜口味， 綿密有層次，有添加蔭油帶出烤地瓜上方黑色的皮的香氣。口味均一價$120 ，是玻璃罐裝。店內有立食一席或是可以選擇外帶享用。

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲Fæ Pud’n。（圖／美食客莉莉吃起來 提供)

小蜜冰飲
台南市中西區

台南中西區新開幕的古早味飲品外帶店，櫥窗內放滿昭和復古風格的玩具，超好拍。飲品價格都是銅板價，推薦點有糖的紅茶，甘甜不苦澀很順口！

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲小蜜冰飲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

䖙｜THENN LEH
台南市中西區

不限時間的深夜咖啡廳，環境很chill。推薦坐一樓的沙發座位，配上暗暗的燈光整個坐到會睡著，很適合來這邊耍廢放空。甜點推薦點巴斯克，口感綿密好吃。

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲䖙｜THENN LEH。（圖／美食客ᴸᵁ 吃美食提供）

杏源珈琲
台南市中西區

杏源珈琲前身是是「杏源蔘藥行」，店內保留了過去中藥行的元素，特別是一整個復古中藥櫃。飲品也很有寓意，「青草美式」就結合了中藥行的意象，喝起來比想像中還要不苦，屬於苦到谷底會回甘的那種！蠻特別的。如果有選擇障礙的你，店內還可以抽咖啡籤，喝到命定的那杯咖啡喔！

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲杏源珈琲。（圖／美食客小風提供）

