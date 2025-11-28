IKEA天母家樂福快閃店11／28登場　200款單品直接買

記者蔡惠如／綜合報導

繼宜蘭新月廣場後，第二間 IKEA「賣場快閃店」進駐天母家樂福，11／28 試營運、11／29 正式開幕。店內以冬季節慶與日常採買為核心，集結近 200 項商品，包括耶誕家飾、熱銷收納用品與瑞典食品，讓天母居民在熟悉的生活圈就能找到過節布置靈感與日常所需。開幕期間也推出限定贈品與抽獎活動。

IKEA 天母快閃店位於家樂福天母店 2 樓，店面大小約 31 坪，以「節慶靈感 × 日常百搭」為主題，將產品分為五大區域，方便快速採買，包括瑞典食品、家飾收納、兒童玩偶、寢具與燈飾。瑞典食品共有近 50 款熱銷與節慶限定單品，從鮭魚菲力、瑞典肉丸到酸奶洋蔥洋芋片等都能一次入手。耶誕期間亦販售巧克力聖誕老人造型、薑餅屋與節慶飲料，讓家中布置和餐桌料理都能快速切換成冬季風格。

▲開幕期間每月來店消費不限金額，即有機會抽中人氣話題爆品，最大獎是一年份的瑞典肉丸餐。

家飾收納區則以高詢問度單品作為選品標準，包括 LENNART 抽屜櫃、RÅSKOG 推車、SAMLA 收納盒、BLÅHAJ 鯊魚、UPPLYST 雲朵壁燈、VARMBLIXT 甜甜圈燈等，耶誕新品系列 VINTERFINT 與 STRÅLA 的雪人造型罐、餐巾紙到馴鹿 LED 桌燈與星型燈罩也找得到。

▲開幕期間推出多項限定優惠與好禮，還有機會抽中火柴燈。

業者表示，雖然快閃店以輕量商品為主，但針對有大型家具需求的消費者，現場仍提供人員協助線上訂購並安排宅配，慶開幕將於 11／29 至 12／7 期間，卡友單筆消費滿 599 元，可獲得「天母限定帆布包」內有瑞典餐廳主餐買一送一券；11／28 至 2／28 期間，加入宜家卡且綁定 LINE 官方帳號者，可獲得 50 元家具家飾折抵券，首筆家具家飾消費滿 149 元，還可帶走「白色零錢包」。

▲卡友單筆消費滿599元，即可獲得專為天母快閃店設計的限量帆布包；新辦宜家卡友首筆家具家飾消費滿149元，可獲IKEA白色零錢包。

HOLA 現為第二波「暖冬開搶」檔期，12／24 前推出保暖專區，主力商品「REAL極輕暖石墨烯科技羽絨長效防螨冬被」升級回歸，經測試升溫效果較一般被高出 2.4 度 C，特價 1,580 元。另有「WARM TOUCH 石墨烯保暖雙面毯」兩件合購 2,490 元、平均每件 1,245 元。「WARM TOUCH 石墨烯針織保暖拖鞋」也推出兩雙 599 元的特價，從床品到拖鞋一次備齊冬季保暖需求。

▲HOLA「REAL極輕暖石墨烯科技羽絨長效防螨冬被」 升級回歸，活動期間搭配滿千折百優惠，入手價只要 1,580 元。