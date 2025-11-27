天冷開暖爐必注意的5個細節！距離要夠、插座獨立都是保命關鍵

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

冬天寒流一來，許多人第一時間就會把電暖爐搬出來，不過暖爐雖然好用，卻也潛藏不少安全風險，若是使用方式不正確，不僅容易造成燙傷、火災，甚至可能引發一氧化碳中毒，以下整理冬季使用暖爐時，一定要注意的關鍵細節，避免意外悄悄上門。

1.避免靠近可燃物



暖爐周遭至少要保持1公尺以上的安全距離，附近不要堆放衣物、棉被、紙箱等易燃物品，尤其是充滿毛絨材質的家居小物，一旦受熱時間過久，溫度累積就有可能引燃，造成火災風險。

2.別在睡覺時持續開著



許多人習慣「開著暖爐睡到自然醒」，但這是非常危險的行為！除了過熱可能引發故障之外，電暖器在密閉空間中長時間運作，也會造成空氣過乾或缺氧，建議睡前務必關機，並稍微開窗保持室內空氣流通。

3.插座專用、避免過載



暖爐的耗電量大，務必使用獨立插座，不可與其他高功率家電共用延長線，否則極易造成過載、短路，進而引發電線走火，若插頭、插座摸起來異常發燙，一定要立即停止使用。

4.定期檢查線材與機身



冬天常使用暖爐，建議每次開機前簡單檢查電線是否破損、燒焦味是否異常，若出現塑膠變形、跳電等狀況，就要馬上檢修或汰換，千萬不要帶著疑慮勉強使用。

5.不可用來烘衣物或取代曬衣功能



有些人會把濕衣服、毛巾直接架在暖爐上烘乾，這是極度危險且容易釀災的錯誤行為，潮濕布料受熱不均容易焦黑冒煙，也可能讓暖爐過熱縮短壽命，把烘衣交給除溼機或乾衣設備比較安全。