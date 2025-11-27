fb ig video search mobile ETtoday

絕不忍受邋遢！超愛美星座Top 3 公開　獅子超肯花錢不手軟

▲▼愛美星座排行榜。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲3大愛美星座超重視對外形象。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／台北報導

在12星座中，有些人天生就對美特別敏感，超重視穿搭、形象，只要出門就必須呈現最佳狀態，絕不能忍受邋遢。盤點愛美星座TOP 3，看看有誰上榜了！


#第1名 天秤座

天秤座榮登最愛美的第一名絕對不讓人意外。由金星守護的天秤，從小就有敏銳的審美雷達，對於搭配非常挑剔。他們認為外表是自我禮貌的一部分，因此出門一定要精心打扮，不會讓自己看起來邋遢。他們的愛美，更多是來自「追求和諧美」的本能。天秤也非常重視對外的形象，希望自己在任何場合都能得體、優雅，因此外在對他們來說是一種自我要求。

▲▼愛美星座排行榜。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第2名 獅子座

獅子座的愛美帶著強烈的舞台感。他們天生喜歡成為焦點，外表就是他們展現自信的方式。它們很願意在髮型、配件、服裝上投入金錢，因為他們相信好看的外表能讓自己更耀眼，也能吸引更高的注意力，愛美原因來自於渴望被大家注視、欣賞。


#第3名 處女座

處女座的愛美是低調而徹底。他們追求的不是浮誇，而是質感。處女座天生完美主義，連衣服線頭、妝感細節、香味層次都不放過。對他們而言，外表是自律的一部分，也是自我管理的象徵。處女座不一定會買華麗的東西，但一定會看上有質感的單品。他們的美是耐看的類型，願意「給自己最好的」，是一種務實的高級感。

關鍵字：

星座, 愛美, 穿搭, 排行榜

