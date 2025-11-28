SABON聖誕快閃店開跑！INNISFREE巨大糖果包裝有夠可愛

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼聖誕快閃。（圖／品牌提供）

▲本周六日還可以到SABON聖誕限定選物店逛逛。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著聖誕節的接近，正是挑選珍貴的禮物，送給自己或是好友的重要時刻，SABON聖誕快閃店開跑，讓你一站逛到最齊全的禮物並享受最精緻的包裝，INNISFREE也祭出聖誕組合，加價即可獲得巨大糖果造型包裝，可愛到讓你揹著走。

即日起至11/30，SABON在新光三越南西店一樓東側門開設限定聖誕快閃店，以歐洲宮廷晚為靈感，快閃店以寶石藍搭配祖母綠的深邃底色與金色邊飾，重現王室深夜宴會氛圍。

▲▼聖誕快閃。（圖／品牌提供）

▲SABON 快閃限定 耶誕沐浴油禮盒組，1,280元。

▲▼聖誕快閃。（圖／品牌提供）

▲SABON 快閃限定 流光夜宴明星三部曲聖誕禮盒，1,980元。

快閃店匯集 SABON 聖誕檔期中最受矚目的限量禮盒，從以往最容易秒殺的經典 組合，到千元內即可入手的交換禮物，都能在此一次選齊，凡購買快閃店現場的限定禮盒，即可享有禮盒包裝服務，從絲帶、襯紙到節慶外盒都採用品牌經典的設計，展現最體面的送禮質感。

▲▼SABON快閃店。（圖／品牌提供）

▲快閃店不限消費金額，即贈品牌磨砂膏開瓶器乙個。

▲▼聖誕快閃。（圖／品牌提供）

▲INNISFREE 綠茶籽玻尿酸保濕霜組，850元。

▲▼聖誕快閃。（圖／品牌提供）

▲INNISFREE 我的香氛護手霜組(閃耀版)，590元。

▲▼聖誕快閃。（圖／品牌提供）

▲消費滿千可加購糖果包裝服務。

INNISFREE也一口氣推出５款聖誕限量組合，以聖誕節慶的閃亮燈飾為概念，設計了亮晶晶包裝外盒，看起來華麗又可愛！品牌首推綠茶保濕系列禮盒，以及交換禮物必備的閃耀護手霜組，消費滿千還能加購享有可愛的巨大糖果包裝服務，讓送禮超有儀式感。

聖誕禮物, 限量禮盒, SABON, INNISFREE, 快閃店

