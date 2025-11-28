許瑋甯夢幻白紗揭秘！出自台牌Nicole + Felicia、雕塑感一尺拖尾超美

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／台北報導

許瑋甯與邱澤結婚四年，今晚28日在台北文華東方酒店補辦浪漫婚禮，備受矚目的莫過於許瑋甯的婚紗造型，她以高訂品牌 Nicole + Felicia 的量身訂製白紗登場，展現極致仙氣，而品牌其實出自台灣設計師之手，也是眾多名人的紅毯愛牌，為許瑋甯留下最美瞬間，與邱澤合體也宛如偶像劇般浪漫。

許瑋甯與邱澤結婚四年，今晚28日在台北文華東方酒店補辦浪漫婚禮

許瑋甯這件婚紗選用柔霧象牙白作為主色，品牌特別為她挑選帶有米色調的布料，讓膚色在燈光下更顯柔和透亮。上身以立體摺襇堆疊出雕塑感肩頸線條，從鎖骨延伸到上臂的弧度精準得像雕琢而成，讓整體視覺乾淨、俐落又充滿高級感。腰身部分以 Nicole + Felicia 擅長的雕塑式收腰剪裁打造，強調比例與身段，整件白紗線條從胸口一路滑順落下，優雅得毫無破綻。步入會場時，加長一尺的宮廷拖尾隨著步伐緩慢展開，延伸的裙襬在行走中自然擺動，既輕盈又大器，近看能感受到手工訂製的細膩度，每一道縫線與摺襇都順著她的身形微調，讓婚紗像第二層肌膚般貼合，展現她成熟而迷人的優雅姿態。

許瑋甯以高訂品牌 Nicole + Felicia 的量身訂製白紗登場

新郎邱澤則以 The House Tailors 量身訂製 Tuxedo 作為婚禮造型，用極簡方式呼應許瑋甯的華美登場。整套採用 Loro Piana 經典黑羊毛面料，帶有低調光澤與流暢垂墜感；絲瓜領選用英國製真絲緞，弧度細緻、手工縫製痕跡隱約可見，凸顯傳統英式晚禮服的優雅儀態。結構式軟墊肩配上修身腰線，打造俐落比例，三件式單排扣款式經典耐看，低調卻不失風格。

Nicole + Felicia 是近年在全球紅毯上迅速竄紅的台灣高訂禮服品牌，由姊妹檔 Nicole與 Felicia 共同創立。擅長運用立體剪裁、繁複珠工與雕塑式廓形，打造具有高級訂製氛圍的現代禮服，因此深受名人高度關注。像是Taylor Swift 泰勒絲也曾在演唱會舞台上穿過 Nicole + Felicia 的閃耀金色禮服，打開國際知名度。
 

許瑋甯, 邱澤, 婚紗, 台灣設計, 婚禮

