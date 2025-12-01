BELLAVITA巨熊餐桌太可愛遭踩踏　業者：會注意勸導

fb ig video search mobile ETtoday

▲BELLAVITA巨熊餐桌2025年耶誕造景。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

信義區各百貨耶誕佈置爭奇鬥豔，一向是節慶妝點佼佼者的貴婦百貨BELLAVITA，今年以巨熊的耶誕餐桌為主題，將偌大的中庭空間佈置成熊熊的巨大餐桌，民眾走近其內從樓上俯瞰像是螞蟻一般，趣味比例呈現出奇趣效果，首個周末就吸引大批民眾拍照打卡，但有部分消費者直接走上佈置造成破壞，也引發網路一陣討論，業者對此表示：現場會有監督人員勸導，但其實多半民眾都很遵守現場說明。

隨著耶誕節腳步近，各家百貨賣場的節慶佈置也紛紛登場，BELLAVITA今年以「巨熊坐上聖誕餐桌、與大家共享節慶」為主題，主打信義區最夢幻的冬季場景。暖光灑落在長桌與銀器上，巨熊專注幸福的神情，象徵著聖誕與所愛之人慢下腳步、共享美好的一刻。滿桌禮物、甜點與器皿皆以藝術形式呈現，邀請每位訪客走入巨熊的節慶故事。

主要視覺有比兩層樓還要高的超可愛巨熊，以及放大版的牛奶罐、節慶甜點、巨型水果跟下午茶塔，還有鮮花跟香檳等元素，彷彿走入巨人熊的世界，遊走其中像是變成餐桌上的小人，讓人耳目一新，經網友分享之後吸引大批消費者前往拍照，才過一個周末，其裝飾就被破壞不少，在網路上也引發討論。

BELLAVITA表示，因眾多民眾至場景內拍照，考量顧客安全，若有消費者進入裝飾區域，會透過中庭攝影機與現場人員進行勸導，但現在其實幾乎已經不太有民眾會進入裝飾區破壞踩踏，而首周被消費者破壞的區域，會進行修補，若沒有材料可補充，考量消費者安全也會直接撤走。

新光三越台北信義新天地以「Christmas Express 耶誕幸福傳遞中」為主題，將整座街區打造成「幸福傳遞出發站」，串起耶誕樹、熱氣球、燈海與互動展區，形成近千公尺的冬季光廊。最受矚目的 20 公尺主樹今年全面升級，搭配會運轉的白金色耶誕列車與每 15 分鐘展演的飄雪聲光秀，營造出信義區年度最具儀式感的城市耶誕景色。

今年「傳遞幸福之樹」由雪松綠枝葉與 15 萬顆暖白金燈泡組成，亮燈後的視覺效果宛如大型耶誕星空。圍繞在主樹周邊的「星願特快車」動態裝置，列車環繞主樹緩緩行駛，象徵幸福啟航，每 15 分鐘一次的燈光秀飄雪特效，亮燈後就吸引大量遊客佇足拍照。耶誕樹展演將一路持續到明年 1／4，12／24、12／25 與跨年夜還會加碼延長至午夜。

信義新天地今年規畫六個主題場景，從 A11 北大門、A4 南大門一路延伸到香堤大道與空橋，形成適合散步的耶誕路線。A4 南大門亮相七米高「奇蹟熱氣球」，以綠白條紋與暖光構成夢幻氣球造景；A9 B1 的「祝福投遞所」則設置 1：1 車廂拍照區，新光三越會員可免費拍四格拍貼，還能在「許願報亭」兌換藝術家聯名耶誕明信片與使用郵寄服務，把祝福直接寄出。

整體燈飾也同步升級，今年以近百萬顆燈泡打造「璀燦大道」，香堤大道兩側樹海亮度加倍，搭配空橋的「夢境光廊」光帶，讓整段信義街區在夜間呈現宛如東京冬季燈海般的效果。A11 北大門旁的「驚喜派送站」還推出限定耶誕甜點、小屋造景與巧克力禮盒，為整體氛圍增添更多節慶感。

關鍵字：

信義百貨, 耶誕佈置, 巨熊餐桌, 節慶拍照, 裝置藝術, 新光三越

