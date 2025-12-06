你追求的是真正需要的嗎？社群時代「演算法放大」　減少慾望才能更自由

文／人物誌

你想過嗎？我們現在追求的事物，是我們真正想要的嗎？有慾望到底是好還是不好？

其實好還是不好，真的很難定義。只能說人有慾望，是正常的。想過上更好的生活、想被看見、想讓自己進步，這些慾望讓我們努力學習、工作、創造價值。沒有慾望，人類也不會有發明、不會有藝術，也不會有文明的推進。

但在這個社群媒體時代，慾望正悄悄改變了樣子。它不再只是我們內心的動力，而成了被演算法放大的商品。當你打開手機，滑過他人的照片、標籤、旅遊分享或炫耀性的日常時，那些原本不屬於你的慾望，也開始影響你的生活。

▲在這個社群媒體時代，慾望正悄悄改變了樣子。（圖／微博《許我耀眼》，下同）



社群時代的慾望變質

社群媒體讓我們更接近彼此，卻也讓慾望變得像病毒一樣加速擴散。有人買了最新的手機、穿上限量球鞋、住進高級豪宅等，都總是讓我們羨慕不已，接著開始嚮往那樣的生活。但這真的是我們內心想要的嗎？如果不知道身邊的人也擁有這些，我們還會想要嗎？

其實我們都知道答案。我們並不是因為真正需要這些東西，而是因為害怕落後。於是，我們努力追趕那些看似應該擁有的事物，可是追著追著，內心卻也越來越匱乏，犧牲了很多去追尋不是真正想要的事物，人生好像也失去了自由，快樂也越來越遠。

那些渴求的慾望只是演算法的包裝



一定很多人覺得能想要什麼就擁有什麼，就是一種自由。可是我覺得在這個時代，這已經是一種束縛與魔咒了。

你以為自己選擇了那台車、那間咖啡廳、那個國家旅遊，其實只是被市場與社群推著走。當每一個「想要」都被演算法預測、包裝、推送，你的慾望早已不再屬於你。

我們努力工作、拼命消費，想換得滿足與自由，結果卻更焦慮、更疲憊。這就是現代的矛盾！我們比以往更有選擇，但也更不快樂。

減少慾望，不是放棄生活

減少慾望，不代表要過苦行僧式的日子，而是更清楚地選擇。當我們開始分辨「真正想要」與「被灌輸的想要」之間的差別，生活才會更輕盈。

有時，放下某些慾望，並不是損失，而是一種重獲掌控感的方式。不必樣樣追求，不必事事比較，減少外界對生活的干擾，了解自己的想法、興趣、愛好，在逐步追尋自己真正想要的。分辨慾望是來自外在還是自我，我想這是我們這個世代的課題。

自由，不是你能擁有多少，而是你能放下多少。當我們不再被慾望牽著走，才能重新感受到內心的空間。也許在未來的某天，我們會重新定義幸福：「不是我擁有了什麼，而是我不再被什麼困住。」

延伸閱讀

找到屬於自己的生活樣貌：《慢行列車》在離別與回歸之間，重新定義家的形狀



從生活中尋找安定感：在不斷改變的時代，心穩才能應對不確定



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。