友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

在人際互動中，有些星座對朋友特別重視，一句話、一次遲回訊、甚至一個不經意的小舉動，都可能讓他們瞬間玻璃心，反覆揣測自己是不是做錯了什麼，以下就盤點那些對朋友極度在意、容易因小事受傷的三大星座。

朋友,友情,星座,占卜,個性。（圖／IG）

TOP 3：巨蟹座

巨蟹座本身就是重情又敏感的類型，對他們來說，朋友的位置往往等同家人，因此任何小細節都會被放大檢視，像是訊息已讀不回、聚會少約他們一次，都可能讓巨蟹在心裡默默想：「是不是我哪裡不好？」雖然外表淡定，但內心早已翻滾，他們不是愛生氣，而是太在意、太怕失去。

TOP 2：雙魚座

雙魚座感性滿分，非常看重友情的溫度，一句話的語氣變化，就能讓他們腦補一整套故事，如果朋友回訊慢，就會忍不住想：「是不是不喜歡我了？」甚至朋友跟其他人比較親密，也會讓雙魚瞬間受傷，其實他們需要的只是安全感與一點肯定，就能恢復陽光模樣。

TOP 1：天蠍座

天蠍座外表看似冷酷，但在友情中極度投入、極度忠誠，他們對朋友的好是真心不計較，因此哪怕只是你一句敷衍、一個臨時放他鴿子，都可能讓天蠍覺得：「原來我在你心中這麼不重要。」那股受傷感並不是小題大作，而是因為他們把友情視為深度連結，一旦被忽略，就會痛得特別明顯。

關鍵字：

朋友, 友情, 星座, 占卜, 個性

ET Fashion

