韓妞「高顱頂髮型」技巧！只要一支圓梳拯救扁塌髮根　手殘黨也能學會

韓妞「高顱頂」整型級秘術！只要一支圓梳拯救扁塌髮根，手殘黨也能學會的詐欺級「頭包臉」效果

▲「慵懶高顱頂」髮型用圓梳搭配吹風機就可以完成。（圖／取自_nanyoung__t IG，下同）

圖文／CTWANT

為什麼韓劇女主角的頭髮總是看起來蓬鬆隨性，而我們自己吹完頭髮卻總是貼著頭皮，顯得臉大又沒精神？其實關鍵就在於「高顱頂」！只要髮根站立起來，製造出「頭包臉」的效果，視覺上就能瞬間顯瘦、顯臉小。很多女生以為這需要複雜的電棒技巧，但其實韓國髮型師分享，只需要一支普通的「圓梳」搭配吹風機，掌握關鍵的「逆向推梳」手勢，打造出韓系最愛的慵懶氛圍感！

「慵懶高顱頂」髮型步驟教學

Step 1：告別扁塌，選對工具是關鍵

首先，看看鏡子裡的自己，是不是因為髮根緊貼頭皮，導致分線明顯，臉型輪廓也完全暴露？要解決這個問題，你需要一支「導熱圓梳」（建議選擇梳齒較密、中間有金屬導熱板的款式，定型效果更好）以及一支吹風機。這個技巧的核心在於利用圓梳的弧度來製造髮根的支撐力。

Step 2：關鍵手勢！「逆向推梳」墊高髮根

這是最重要的一步！不要像平常一樣順著頭髮梳，先將圓梳放在頭頂分線處的後方。接著，將梳子「由後往前推」，這時候你會看到髮根因為推擠而拱起一個像小山丘一樣的弧度。保持這個拱起的狀態，用吹風機的熱風對著髮根處加熱約3－5秒。這個動作能強行改變髮根的生長流向，讓它「站」起來。

韓妞「高顱頂」整型級秘術！只要一支圓梳拯救扁塌髮根，手殘黨也能學會的詐欺級「頭包臉」效果

這邊可以分區處理，讓每個髮根都能更加站立、更穩固。

韓妞「高顱頂」整型級秘術！只要一支圓梳拯救扁塌髮根，手殘黨也能學會的詐欺級「頭包臉」效果

Step 3：拋物線帶過，冷卻定型

髮根加熱後，不要急著拿開梳子。

將圓梳順著頭髮的流向，畫一個大大的拋物線往髮尾帶過，這能讓剛才墊高的髮根線條更自然，不會有奇怪的摺痕。

重要提醒： 梳子帶到髮尾後，稍微停留3秒鐘等待「冷卻」。頭髮是「熱風塑形、冷風定型」，等頭髮冷卻後再拿開梳子，蓬鬆度才能維持一整天。

韓妞「高顱頂」整型級秘術！只要一支圓梳拯救扁塌髮根，手殘黨也能學會的詐欺級「頭包臉」效果

Step 4：氛圍感瀏海這樣整理，修飾臉型更加分

搞定頭頂蓬鬆度後，別忘了額前的瀏海！這是銜接高顱頂與臉部線條的關鍵。將圓梳放在瀏海下方捲起髮根的位置，再輕輕向髮尾帶，這樣就能幫瀏海製造一個自然的弧度。拿開梳子後會發現原本貼頭皮的髮根瞬間「彈」了起來！不僅頭頂的高度增加了，兩側的髮絲也呈現出自然的修飾弧度。對比一開始的扁塌模樣，現在的髮型充滿了空氣感與彈性，臉型在蓬鬆髮量的襯托下，視覺上立刻小了一圈，隨手一撥就是韓劇女主角般的慵懶氛圍！

韓妞「高顱頂」整型級秘術！只要一支圓梳拯救扁塌髮根，手殘黨也能學會的詐欺級「頭包臉」效果

