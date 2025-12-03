冬天就該噴「暖感花香調」　3款高討論度香氛越冷越迷人

fb ig video search mobile ETtoday

>

冬天就該噴「暖感花香調」！3款越冷越迷人的高討論度香氛全解析

▲冬季暖花香。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

氣溫一降，清爽香水瞬間失寵，「暖感花香調」才是真正能讓冬季魅力提升的關鍵！那種帶著柔軟包覆、微甜又暖身的花香，走在戶外有存在感、進到室內更勾人。這次從Chopard、伊麗莎白雅頓到NarcisoRodriguez三大品牌中，挑出最能代表「冬季暖花香」的香氣，用層次、溫度與留香抓住整個冬天。

Chopard花燦之庭晚香玉淡香精｜白巧克力×晚香玉的暖甜花香

在Chopard新推出的三款花燦之庭香氛系列中，最能詮釋冬季「暖感花香」的就是TubéreuseMaharané花燦之庭晚香玉淡香精！調香師以晚香玉＋白巧克力打造出像暖光一樣的柔和甜度，前調是多汁的梨與佛手柑先開出明亮氣息，接著濃郁晚香玉與伊蘭伊蘭帶出華麗女王感，尾韻的檀香與琥珀緩慢升溫，形成柔軟包覆的暖香層次，非常適合冬天的大衣、針織與高領毛衣，越貼近肌膚越顯得性感柔軟。

冬天就該噴「暖感花香調」！3款越冷越迷人的高討論度香氛全解析

▲Chopard花燦之庭晚香玉淡香精100ml／9,500元。（圖／品牌提供）

Narciso Rodriguez all of me floral綻放淡香精｜木質花香的柔暖麝香光暈

all of me floral綻放淡香精的暖度並不是偏甜或厚重，而是那種一貼上肌膚就像被柔光包住的「暖膚麝香感」。前調以荔枝與粉紅胡椒帶來清亮的果香，中調以波本天竺葵、茉莉花、梅花疊出透明度高、乾淨又不膩的花香線條，真正讓它適合冬天的，則是尾韻癒創木與麝香交織出的輕柔暖意，像是肌膚本身散出的溫度，而不是額外堆疊的甜味。整體氣味溫暖但不厚重、柔和卻不黏膩，越靠近越迷人，讓人誤以為妳天生就香。

冬天就該噴「暖感花香調」！3款越冷越迷人的高討論度香氛全解析

▲Narciso Rodriguez all of me floral綻放淡香精30ml／2,500元、50ml／3,750元、90ml／4,700元。（圖／品牌提供）

雅頓第五大道香水下城限定版｜木質琥珀×暖花香的低調時髦

第五大道香水下城限定版把「冬天的時髦感」用木質琥珀與乾淨花香交錯出來，呈現一種帶冷度的城市暖意。開場的西洋梨讓整體非常俐落有節奏，快樂鼠尾草與橙花拉出輕盈明快的調性，中段由百合、茉莉與鳶尾草塑造出清透花香，不膩、不厚、卻有存在感，尾韻的檀香與廣藿香讓味道沉穩下來，帶出時髦的大人感，乾淨、高級、有步調，讓妳在舉手投足間散發出精緻又獨立的氛圍。

冬天就該噴「暖感花香調」！3款越冷越迷人的高討論度香氛全解析

▲雅頓第五大道紐約下城限定版75ml／2,000元。（圖／品牌提供）

