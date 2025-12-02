fb ig video search mobile ETtoday

全球粉絲最愛行李箱進化更耐摔！DINOTAENG聯名送毛絨箱套萬元就有

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

12月的到來象徵著舊的一年即將結束，迎接新年當然也是擁抱各種假期的月份，針對最近有出遊計劃的旅客，一顆漂亮實用的行李箱當然是旅行重要一環，不妨就來看看近期新品，帶著美箱快樂出遊。

＃RIMOWA Hybrid Trunk Plus，售價58200元

RIMOWA,eminent,CROWN,行李箱,旅行,時尚,。（圖／品牌提供）

全球最受旅人喜愛的尺寸Trunk Plus以獨特的長寬比，在全球掀起風潮，可以更加靈活的運用收納空間，過去整體以聚碳酸酯材質打造，終於在2025年加入Hybrid系列，不僅保留了聚碳酸酯輕盈的箱體設計，在較為脆弱的邊角處結合品牌經典鋁鎂合金，兼顧輕巧與耐摔，絕對是常出行旅人的最佳伴侶。

＃eminent KK83 DINOTAENG行李箱，28寸，售價11580元

RIMOWA,eminent,CROWN,行李箱,旅行,時尚,。（圖／品牌提供）

萬國通路eminent近期與韓國人氣插畫DINOTAENG短尾矮袋鼠合作，設計出一系列超可愛的旅行用品，其中大推實用度超高的28寸行李箱，不僅外箱有超可愛圖案設計，更是隨箱附贈完全不一樣插畫風格的絨毛防塵套，可以保護箱體不被刮傷，簡直就是粉絲必收。

＃CROWN DOPPIO雙前開箱，29寸，售價10800元

RIMOWA,eminent,CROWN,行李箱,旅行,時尚,。（圖／品牌提供）

備受歡迎的DOPPIO系列在年末迎來全新色選，霧面質感讓箱體本身展現出簡約風格，更是首度採用前開加上中開的獨特結構，不管是在飯店還是車廂，都可以快速取物與收納，解放雙手就是如此簡單，而且搭載可擴充容量結構，讓行李箱隨旅程長度自由變化。

關鍵字：

RIMOWA, eminent, CROWN, 行李箱, 旅行, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

快整理衣櫃吧！衣服不穿丟掉不是浪費，而是減少內耗

快整理衣櫃吧！衣服不穿丟掉不是浪費，而是減少內耗

LeSportsac x PEANUTS冬季聯名登場！史努比最萌印花必買包款一次看

LeSportsac x PEANUTS冬季聯名登場！史努比最萌印花必買包款一次看

壞情緒恐致癌！營養師曝：「8大癌症」和情緒很有關係 G-SHOCK從2000元到20萬都夯 　藏家醉心日本職人頂規款 日本爆紅「15步驟保養全流程」　跪坐泡澡、三明治護髮術學起來 冬天洗完衣物仍有悶臭味？「5招」教你衣物洗後潔淨清香 百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」　周慶首日破16萬人次 《動物方城市2》10金句：只有你願意相信我，哪怕連我自己都懷疑自己 Threads史上Olive Young最值得買真有用推薦！粉刺救星、數字面膜必囤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面