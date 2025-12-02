全球粉絲最愛行李箱進化更耐摔！DINOTAENG聯名送毛絨箱套萬元就有

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

12月的到來象徵著舊的一年即將結束，迎接新年當然也是擁抱各種假期的月份，針對最近有出遊計劃的旅客，一顆漂亮實用的行李箱當然是旅行重要一環，不妨就來看看近期新品，帶著美箱快樂出遊。

＃RIMOWA Hybrid Trunk Plus，售價58200元



全球最受旅人喜愛的尺寸Trunk Plus以獨特的長寬比，在全球掀起風潮，可以更加靈活的運用收納空間，過去整體以聚碳酸酯材質打造，終於在2025年加入Hybrid系列，不僅保留了聚碳酸酯輕盈的箱體設計，在較為脆弱的邊角處結合品牌經典鋁鎂合金，兼顧輕巧與耐摔，絕對是常出行旅人的最佳伴侶。

＃eminent KK83 DINOTAENG行李箱，28寸，售價11580元

萬國通路eminent近期與韓國人氣插畫DINOTAENG短尾矮袋鼠合作，設計出一系列超可愛的旅行用品，其中大推實用度超高的28寸行李箱，不僅外箱有超可愛圖案設計，更是隨箱附贈完全不一樣插畫風格的絨毛防塵套，可以保護箱體不被刮傷，簡直就是粉絲必收。

＃CROWN DOPPIO雙前開箱，29寸，售價10800元

備受歡迎的DOPPIO系列在年末迎來全新色選，霧面質感讓箱體本身展現出簡約風格，更是首度採用前開加上中開的獨特結構，不管是在飯店還是車廂，都可以快速取物與收納，解放雙手就是如此簡單，而且搭載可擴充容量結構，讓行李箱隨旅程長度自由變化。