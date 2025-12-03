fb ig video search mobile ETtoday

中壢大江耶誕優惠開跑　「橋村炸雞買一送一」千件商品1折起

▲大江購物中心耶誕節優惠。（圖／業者提供）

▲大江購物中心耶誕節優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

大江購物中心從 12／4 到 12／28 推出「HO HO HO 禮聖誕慶」，指定店櫃消費滿 5,000 元送 350 元，聯名卡友還能加碼，因應交換禮物需求，也推出「千元有找」的單品優惠，而 12／12 登場的「一星衣益」公益義賣，更祭出上千件商品1折起，讓消費者購物之餘也能做善事。

▲大江購物中心耶誕節優惠。（圖／業者提供）

▲Lucy’s星辰圓舞抽繩手鍊，限量特價699元。

大江購物中心從 12／4 跑到 12／28 開跑耶誕回饋，全館指定店櫃單筆消費滿 5,000 元，送 350 元抵用券。聯名卡友消費滿 6,000 元再加送 100 元，且活動前五天單筆刷卡滿 999 元送 250 元抵用券；餐飲滿 1,000 元則再送 120 元抵用券。

▲大江購物中心耶誕節優惠。（圖／業者提供）

▲寢室物語竹炭釋壓記憶枕，特價890元。

而業者鎖定交換禮物需求，從 12／4 起也推出多款千元內就能入手的選擇，包括 Lucy’s 星辰圓舞抽繩手鍊從原價 880 元，特價 699 元；寢室物語的竹炭釋壓記憶枕原價 2,700 元，特價 890 元；蕾莉歐香氛精巧包原價 1,380 元，特價 899 元。

▲大江購物中心耶誕節優惠。（圖／業者提供）

▲點點心四人套餐，售價2,010元。

業者表示，館內超過50家餐飲品牌也推出季節限定餐點，包括勝政豬排的伊比利奢華雙人套餐，特價 1,499 元；點點心四人套餐售價 2,010 元；橋村炸雞也推出限時買一送一與松露半半棒腿雙人餐 499 元；饅饅好食推出草莓白朗峰蛋糕預購，六吋售價 1,580 元、八吋售價 2,380 元。使用大江玉山聯名卡於指定餐飲櫃位消費滿 1,000 元，還能領到 120 元抵用券。

▲大江購物中心耶誕節優惠。（圖／業者提供）

▲橋村炸雞松露半半棒腿雙人餐，特價499元。

▲大江購物中心耶誕節優惠。（圖／業者提供）

▲饅饅蛋糕草莓白朗峰限量預購，6吋售價1,580元。

除購物優惠，大江每年固定舉辦的「一星衣益」公益義賣，也將在 12／12 到 12／14 登場，活動號召館內近300家品牌參與，上千件商品祭出一折起的公益價，義賣所得將捐給桃園教養院支持身心障礙者的服務計畫，現場還會同步舉行名人二手拍賣。

▲華泰名品2025耶誕城。（圖／業者提供）

▲華泰名品2025耶誕城，以百老匯劇場視覺為主軸，打卡超有戲。（圖／業者提供）

華泰名品城邁入 10 周年，今年以「Lights, Camera, Gloriday Cheers!」為題打造周年耶誕場景，園區以百老匯劇場視覺為主軸，從主樹到街區延伸出多個沈浸式拍照場景，其中最受矚目的 20 米耶誕樹再度回歸，搭配燈光、飄雪與五感特效，成為年底最具存在感的耶誕打卡點，自 11／21 起正式亮相。

▲華泰名品2025耶誕城。（圖／業者提供）

園區也公布多款品牌折扣，包含 Celine、Coach、Chloé、SANDRO 與 ARMANI 等品牌，推出皮件、服飾與配件折扣，從 36 折到 65 折不等。像 Celine 亮面牛皮鏈帶包原價 135,000 元，活動價 87,750 元；Coach 羊羔毛後背包由原價 16,800 元降至 7,500 元；PEDRO 綠色鏈條手提包則能以特價 1,111 元入手，詳細折扣與庫存以現場公告為準。

關鍵字：

大江購物中心, 耶誕優惠, 滿額回饋, 交換禮物, 千元有找, 聯名卡加碼, 耶誕大餐, 公益義賣, 華泰名品城, 青埔

