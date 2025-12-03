中壢大江耶誕優惠開跑　「橋村炸雞買一送一」千件商品1折起

▲大江購物中心耶誕節優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

大江購物中心從 12／4 到 12／28 推出「HO HO HO 禮聖誕慶」，指定店櫃消費滿 5,000 元送 350 元，聯名卡友還能加碼，因應交換禮物需求，也推出「千元有找」的單品優惠，而 12／12 登場的「一星衣益」公益義賣，更祭出上千件商品1折起，讓消費者購物之餘也能做善事。

▲Lucy’s星辰圓舞抽繩手鍊，限量特價699元。

大江購物中心從 12／4 跑到 12／28 開跑耶誕回饋，全館指定店櫃單筆消費滿 5,000 元，送 350 元抵用券。聯名卡友消費滿 6,000 元再加送 100 元，且活動前五天單筆刷卡滿 999 元送 250 元抵用券；餐飲滿 1,000 元則再送 120 元抵用券。

▲寢室物語竹炭釋壓記憶枕，特價890元。

而業者鎖定交換禮物需求，從 12／4 起也推出多款千元內就能入手的選擇，包括 Lucy’s 星辰圓舞抽繩手鍊從原價 880 元，特價 699 元；寢室物語的竹炭釋壓記憶枕原價 2,700 元，特價 890 元；蕾莉歐香氛精巧包原價 1,380 元，特價 899 元。

▲點點心四人套餐，售價2,010元。

業者表示，館內超過50家餐飲品牌也推出季節限定餐點，包括勝政豬排的伊比利奢華雙人套餐，特價 1,499 元；點點心四人套餐售價 2,010 元；橋村炸雞也推出限時買一送一與松露半半棒腿雙人餐 499 元；饅饅好食推出草莓白朗峰蛋糕預購，六吋售價 1,580 元、八吋售價 2,380 元。使用大江玉山聯名卡於指定餐飲櫃位消費滿 1,000 元，還能領到 120 元抵用券。

▲橋村炸雞松露半半棒腿雙人餐，特價499元。

▲饅饅蛋糕草莓白朗峰限量預購，6吋售價1,580元。

除購物優惠，大江每年固定舉辦的「一星衣益」公益義賣，也將在 12／12 到 12／14 登場，活動號召館內近300家品牌參與，上千件商品祭出一折起的公益價，義賣所得將捐給桃園教養院支持身心障礙者的服務計畫，現場還會同步舉行名人二手拍賣。

▲華泰名品2025耶誕城，以百老匯劇場視覺為主軸，打卡超有戲。（圖／業者提供）

華泰名品城邁入 10 周年，今年以「Lights, Camera, Gloriday Cheers!」為題打造周年耶誕場景，園區以百老匯劇場視覺為主軸，從主樹到街區延伸出多個沈浸式拍照場景，其中最受矚目的 20 米耶誕樹再度回歸，搭配燈光、飄雪與五感特效，成為年底最具存在感的耶誕打卡點，自 11／21 起正式亮相。

園區也公布多款品牌折扣，包含 Celine、Coach、Chloé、SANDRO 與 ARMANI 等品牌，推出皮件、服飾與配件折扣，從 36 折到 65 折不等。像 Celine 亮面牛皮鏈帶包原價 135,000 元，活動價 87,750 元；Coach 羊羔毛後背包由原價 16,800 元降至 7,500 元；PEDRO 綠色鏈條手提包則能以特價 1,111 元入手，詳細折扣與庫存以現場公告為準。