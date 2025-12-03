2026台北101跨年首用「低煙煙火」　賈董盼天氣好

▲2026 台北101跨年煙火首度採用低煙材質，賈永婕仍盼天氣好，此為資料照。（圖／翻攝自FACEBOOK／賈永婕的跑跳人生、記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／台北報導

時序進入12月，即將迎來2026年，台北 101 今（12／3）對外宣布跨年煙火細節，並公開模擬影片，台北 101 董事長賈永婕表示，因應許多人反應，今年首度採用義大利的「低煙煙火」，就數據而言確實能減少更多煙霧，但就算有 100 分的準備，最後還是要看老天爺賞臉，並表示她會先去拜拜祈求好天氣。

台北 101 對外公布跨年煙火細節，長度為 300 秒與去年相同，發數則較去年減少，賈永婕表示她刻意調整發數間隔，讓整個煙火的呈現能更加完美，今年煙火音樂與「台北流行音樂中心」合作，採用30歲以下的音樂人詮釋科技、土地、民主與航海等多元主題，搭配煙火將會呈現更沉浸式的震撼效果。

此外也延續去年受到好評的光雕秀，從 12／27 起至明年 1／1 期間，每晚都有不同主題的展演，包括迪士尼《玩具總動員》等，跨年夜則以台灣隱形英雄為主題推出 3 分鐘光雕秀。而明起的「聖誕傳情點燈告白活動」，首日則由韓團 TWICE 的訊息「THIS IS FOR ♥ONCE♥」點燈內容登場。