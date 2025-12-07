fb ig video search mobile ETtoday

3部震懾人心的韓式犯罪電影　劇情翻轉、情節驚悚窺見人性最醜陋

>

文／人物誌

每當提到犯罪懸疑電影，日本改編自湊佳苗的《告白》、台灣阮經天主演的《查無此心》，或是陪伴我們長大的各式港片，各國都能推出符合國情的特色犯罪懸疑片，嗜影人也都能有自己的一份清單。跟著劇情抽絲剝繭的緊張感、三五好友分析劇情的成就感，犯罪懸疑電影也成了聚會觀片的好選擇。

藉由各大串流平台的推送，海量的韓國懸疑犯罪電影使影迷們能夠合法收看，表現出色、幾乎不踩雷的品質，讓影迷往往都能盡興而歸。跟著這篇文章，以下介紹3部口味適中的韓式犯罪懸疑電影。

《殺人者的記憶法》當頂尖殺手罹患阿茲海默，怪奇卻精彩的殺手電影

青龍獎影帝薛耿求主演，劇情講述曾經殺人如麻的獸醫金秉洙，走入人生晚年時罹患阿茲海默症，在記憶逐漸喪失的生活中，與深愛他的女兒相依為命。不料，神秘的連續殺人案闖入了秉洙父女兩人的生活，更為年輕、更善於偽裝的殺人魔向秉洙的女兒伸出魔爪，為了捍衛自己深愛的人，不顧病情嚴重的金秉洙決定重操舊業，只是日益嚴重病情無法讓他稱心如意……

▲《殺人者的記憶法》。（圖／《殺人者的記憶法》劇照）

有別於殺手電影的鬥智鬥勇，《殺人者的記憶法》反覆運用記憶喪失、混亂的橋段，使觀影人須在瑣碎的細節之間找到真相；薛耿求在片中完美詮釋阿茲海默症患者的無助，尤其屢屢在緊要關頭時脫線，令觀眾感到好氣又好笑。以不斷翻轉的懸疑情節逼出觀眾的雞皮疙瘩，藉由導演呈現的視角，打造猶如聲光效果滿分的推理小說。

《千萬別開門》千萬不要留負評，就怕賣家找上門

《歡迎來到三達里》申惠善主演懸疑犯罪電影《千萬別開門》，在韓國獲得戲院觀眾滿意度92%的好評價。電影講述上班族女性秀賢，為了節省開銷而選擇到二手交易網站購買洗衣機，卻不料到貨時洗衣機早已損壞，驚覺遭人詐騙的秀賢，決定找出犯嫌並留下負評阻止其繼續行騙。透過鍵盤宣洩不滿的秀賢，惹怒了病態的詐欺犯，日以繼夜的騷擾使秀賢瀕臨崩潰，所有的報復都只是個開頭。

▲《千萬別開門》在韓國獲得戲院觀眾滿意度92%的好評價。（圖／《千萬別開門》劇照）

《千萬別開門》最令人感到毛骨悚然的，並不是犯嫌滅絕人性的性格，而是在這個透過網路拉近人群距離的時代，弱勢者在面對犯罪時的無力，而這些看似只是騷擾的行為，逐漸累積也能輕易擊潰受害者的心。申惠善電影中純熟的演技，使觀眾頓時便能與角色產生共鳴，同時那些普遍存在於網路上的新型態犯罪，透過電影寫實地呈現，絕對也是令影迷們難忘的警世寓言。

《迴憶》徐睿知化身失憶人妻，翻轉情節惹哭千萬影迷

同樣是大玩失憶題材，燒腦懸疑韓影《迴憶》由《雖然是精神病但沒關係》徐睿知主演，化身經歷意外而喪失記憶的病患秀珍，身旁自稱是丈夫卻毫無印象的男人，讓腦內一片空白的秀珍更加感到惶恐。透過日常線索的累積，秀珍愈加懷疑丈夫的真實性，同時突然能夠透過「預知」來看見未來災難的她，那些模糊就朦朧的景象究竟代表著什麼？

▲燒腦懸疑韓影《迴憶》由《雖然是精神病但沒關係》徐睿知主演。（圖／《迴憶》劇照）

所有如同噩夢一般的元素，塞進了近100分鐘的片長，電影前半段氣場猶如片中的公寓場景，整齊卻揮散濃稠的抑鬱；隨著真相的揭露，使得先前鋪設的伏筆都能在後半段得到適當的解釋，那些看似來自未來的記憶，其存在的理由使得陰鬱的電影氛圍變得明朗，極為精彩且出色的翻轉，更是惹哭千萬影迷。

經歷負面新聞影響的徐睿知，渴望回歸的她近期開通了Instagram帳號，即便與論針對演員本人存有爭議，但徐睿知藉由小巧精緻的臉蛋，完美詮釋神秘危險、暗自猜忌的頂尖演技，相信也是放在亞洲圈也是無人能出其右的。

延伸閱讀

Netflix 懸疑電影《消失的她》：改編真實詐保殺妻未遂案，朱一龍癲狂演出再創演藝巔峰

記憶反映的未必是真相：《超危險警探》潘多拉的盒子別開，被遺忘的悚然過往

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 電影, 犯罪懸疑電影, 懸疑驚悚, 韓國電影

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較

旅行必學「333時髦穿搭法」！只帶9件單品就能穿好幾天　怎麼挑一次看懂

旅行必學「333時髦穿搭法」！只帶9件單品就能穿好幾天　怎麼挑一次看懂

星巴克12／8起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 為何上掀式行李箱爆紅？竟是台灣人超愛去日本旅行影響 「600元吃到飽」朵頤牛排台北也有了！新光三越站前店12月登場 朴寶劍拎微笑包超親切　戴23萬歐米茄錶絕配優雅灰裝 年紀越大越不想談戀愛？你可能已經進入「關係疲乏期」 IU甜美公主造型降臨高雄　Ｖ字鑽鍊勾勒優美肩頸弧度

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面