皇家禮炮珍稀Colheita波特桶收尾系列最終章　格蘭哥尼16年以水楢桶打造東方味

記者蔡惠如／綜合報導

皇家禮炮近期在台推出 26 年王者品桶系列第三代 Colheita 波特桶限定版，以單一年份葡萄、至少7年熟成的珍稀波特桶過桶，並調和多種高年份原酒，更具收藏價值；格蘭哥尼發表穿越系列第二章，以 16 年北海道水楢桶結合經典雪莉風味，呈現跨文化的桶藝風格。

▲皇家禮炮珍稀Colheita波特桶收尾系列最終章。（圖／品牌提供）

以 26 年以上高年份原酒為基礎的皇家禮炮，近期在台推出王者品桶系列第三代，以葡萄牙杜羅河谷為靈感，選用稀有的 Colheita 單一年份波特酒桶進行過桶。其 Colheita 波特酒需經至少 7 年熟陳，產量僅佔所有波特酒約 1％，酒桶本身便極具收藏價值，用其過桶更能增加酒液味覺深度。

▲皇家禮炮珍稀Colheita波特桶收尾系列最終章。（圖／品牌提供）▲皇家禮炮珍稀Colheita波特桶收尾系列最終章。（圖／品牌提供）

此次酒款由首席調酒師 Sandy Hyslop 調和多間酒廠的高年份原酒，包含 Strathisla、Longmorn 與 Strathclyde 的雪莉桶與穀物威士忌，再以波特桶疊加乾果、辛香料與橡木層次，呈現系列最終章的風味邏輯。

外觀設計延續系列風格，藍瓷釉彩瓶身象徵葡萄牙藍瓷藝術，禮盒加入杜羅河谷、酒窖與 Rabelo 船等意象，呼應文化主題。酒款容量 700ml，酒精濃度 40%，售價 11,880 元即起開賣。

▲皇家禮炮珍稀Colheita波特桶收尾系列最終章。（圖／品牌提供）

而另一間以「極慢速蒸餾」與訂製雪莉桶熟成聞名的格蘭哥尼，本次推出「穿越系列第二章」，以日本北海道水楢桶為主角，酒液前 10 年在雪莉桶熟成，後 6 年移入水楢桶二次熟成。

▲皇家禮炮珍稀Colheita波特桶收尾系列最終章。（圖／品牌提供）

水楢橡木因生長周期長、材質稀少且製桶難度高，被視為日本最珍貴的製桶木材，能帶來沉香、檀香與細緻木質甜韻，使酒體呈現更明顯的東方風格。新品保留格蘭哥尼一貫的果香厚度，再疊加水楢特有的香草與木質調，是品牌跨文化桶藝的代表作之一。包裝以水墨與自然景緻呈現東方意象，酒款容量 700ml、酒精濃度 53.4%，售價 9,980 元，現已在台開賣。

關鍵字：

皇家禮炮26年, Colheita波特桶, 王者品桶系列, 格蘭哥尼16年, 北海道水楢桶, 高年份威士忌, 過桶工藝

