吃飯不專心易胃痛！5個「顧胃好習慣」教你遠離胃食道逆流

▲▼顧胃好習慣。（圖／Pexels）

▲邊吃東西邊滑手機容易消化不良。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

現代人生活忙碌、壓力大，經常外食且三餐不定，長期下來可能引發胃食道逆流、胃潰瘍、胃脹氣等問題。因此，養成顧胃的好習慣非常重要，以下是幾個實用的守則，幫你守護胃部健康。

#定時定量進食

三餐要固定吃，盡量避免暴飲暴食、長時間空腹等狀況，建議每天固定用餐時間，並控制每餐的食量，讓胃部有規律地運作，減少胃酸過多或過度蠕動造成不適。

#細嚼慢嚥有助於減輕消化負擔

吃東西別貪快，建議食物充分咀嚼後才吞下，能讓唾液中的酶初步分解食物，進入胃後更容易消化，避免胃脹氣、消化不良的狀況。

▲▼5個顧胃好習慣。（圖／Unsplash）

#少吃辛辣、油炸

要顧好胃，飲食盡量挑選溫和，少吃辛辣、油炸、過冷或過熱的食物，因為刺激性的食物容易傷害胃黏膜，導致胃部發炎或疼痛。建議多攝取易消化的食材，如白飯、地瓜、山藥、燕麥、南瓜、蔬菜等，並搭配蛋白質來源，如雞肉、魚或豆腐。

#避免邊吃邊做事

要改掉邊滑手機邊吃飯的壞習慣，情緒也要盡量平和，別老是過於緊張，同時也應避免在工作、看手機或心情低落時用餐，這會影響胃液分泌與消化功能，容易導致胃不舒服。

#規律作息與適當運動

吃完飯後應避免馬上躺下，讓食物有時間正常消化，吃飽之後也可以去散散步，促進腸胃蠕動，有助於消化吸收。

關鍵字：

養胃, 飲食習慣, 消化健康, 胃痛預防, 作息調整

