必學冬天單品清潔法：洗毛衣不縮水、床單更透白無油味

>

記者李薇／台北報導　圖／pexels

天氣變化大，衣服、床單、被套等等較為禦寒的單品已經拿出來穿，避免悶在衣櫃過久或是穿過了要準備清洗，但卻害怕縮水等問題，不妨把以下清潔方法快學起來。

＃羊毛衫：這樣洗不縮水

▲羊毛衫,床單,被套,居家,清潔,。（圖／pexels）

純正的羊毛衫只要下水洗就很容易縮水，但穿久了又有氣味、變髒，建議先放一盆涼水，倒入一個瓶蓋量的洗潔精，並且加入食鹽，避免羊毛衫褪色，均勻攪和之後，放進羊毛衫，針對局部污漬的地方，用輕拍去除，切記不要揉搓。

▲羊毛衫,床單,被套,居家,清潔,。（圖／pexels）

針對整件的羊毛衫，也用輕壓的方式把髒污帶出，接著再放一盆清水，加入一點食用白醋，做第二次按壓清潔；第三次清潔也以一盆清水加入20ml護髮乳，按壓潔淨之後，放入洗衣機脫水即可，這樣羊毛衫就會變得非常柔順。

＃床單、被套：這樣洗更透亮

▲羊毛衫,床單,被套,居家,清潔,。（圖／pexels）

很多床單、被套洗完之後，感覺還是髒兮兮的，甚至還有一點泛黃、散發油脂味，建議可以先用ㄧ大盆約60度的溫熱水，加入洗衣精約50ml、雙氧水大約80ml、小蘇打適量，接著把床單、被套充分的浸泡水分，透過溫熱水可以幫助去除髒污，大約半小時到一小時，接著放進洗衣機洗即可。

如果家裡沒有食用小蘇打、雙氧水，建議可以選用去漬力比較強的洗衣精，使用100ml到120ml的用量，加入溫熱水裡面，同樣也是把床單、被套浸泡，可以讓清潔劑更深層的滲透進紡織品裡面，達到完整的清潔。



