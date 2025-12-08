「90／90懶人整理法」又紅起來　2個問題讓家「變得更順眼」

fb ig video search mobile ETtoday

▲居家整理,分類,打掃,雜亂,衣櫃,整齊。（圖／AI製圖）

▲居家整理常是件苦差事，用兩個問題簡化東西去留。（圖／AI製圖）

記者蔡惠如／綜合報導

年底換季來臨，之前曾引發討論的 「90／90 法則」最近社群上又熱起來，因為步驟簡單、判斷不複雜，被不少人視為「懶人也能做到」的整理方法。它不要求一次做出劇烈改變，而是用兩個問題協助大家溫和地重新檢視物品，讓家裡慢慢變得更清爽。

90／90 法則的概念來自極簡主義作者 Joshua Fields Millburn 與 Ryan Nicodemus，核心只有兩句話：

1. 過去 90 天你有用過嗎？
2. 未來 90 天你會用到嗎？

如果以上兩個答案都是「否」，就可以考慮讓物品離開家中。季節性衣物、節慶用品則不在此限。

▲居家整理,分類,打掃,雜亂,衣櫃,整齊。（圖／AI製圖）

90／90 法則最常被用在衣櫃，因為衣物是累積速度最快、也最容易「放著放著就忘了」的品項。 不少人使用後發現，衣櫃變得更能反映自己真正穿的風格，不合身、穿不到或只是占空間的衣物自然被清掉。挑衣服也變得更直覺，不需要在一排不常穿的衣物前猶豫太久。整理後的衣櫃視覺更乾淨，心情也比較不會被雜亂影響。

除了衣物，廚房的罐頭與鍋具、書櫃上放了多年沒翻的書、浴室保養品、抽屜裡忘記存在的小物等，都能套用 90／90 法則來做簡單清點。只要掌握兩個問題，整理就不再是需要整天才能完成的事情，而是可以拆成一點一點慢慢進行的小步驟。

▲居家整理,分類,打掃,雜亂,衣櫃,整齊。（圖／AI製圖）

這個方法特別適合平常忙碌、但希望家裡回到「看得到、找得到」狀態的人。它鼓勵大家依照自己的節奏，把真正有用的物品留下，把沒功能的東西慢慢清出去。很多人分享，採用 90／90 法則後，家裡變得比較好動線，收納不會再一打開就滿出來，也比較不會因找不到東西而受挫。整理帶來的不是壓力，而是每次完成一小區域後，空間變得順眼的那份輕鬆感。

90／90懶人整理法, 居家整理, 衣櫃收納, 空間斷捨離, 生活減壓, 整理技巧, 家務流程優化

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

