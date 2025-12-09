5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加

▲有幾種消費習慣，讓你默默破財。（圖／unsplash、pexels、pakutaso，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在這個高壓薪資卻普遍低迷的時代，社會新鮮人每月租屋、生活費扣下所剩無幾，但儲蓄預防還是要做的，若你每個月都覺得「卡很緊」，存錢甚至不到2,000元，建議可從這5個小處著手，只要稍微修正不會有什麼不便，1年能累積下來也能積少成多。

ATM跨行手續費

目前銀行跨行轉帳手續費，一次是10元至15元不等，而且繳費方式愈來愈方便，用手機鍵入幾個帳號就輕鬆解決，但想想一個月光房租、信用卡、水電費或轉給家人的錢共有幾次？加起來說不定都能買幾個便當了，多走動到自家銀行櫃員機吧。

▲雖然輕鬆就可用電腦轉帳，長期下來的手續費也不少。

健身中心會費

健康對人生很重要，但健康也能在其他地方找得到，加上其實有很多人繳了會費，卻不會前去使用，他們只是覺得自己有了健身房會籍，就擁有「自己很健康」的安心感，若不是真的常常跑，不如就在戶外或是家裡運動吧。

▲建立正確健身的方法，即便在家裡也可運動。

咖啡

一杯早上的精品咖啡，或許可以喚醒你整天的精神，但也代表1天的開始，就要面對100多元的低消，其實在家沖泡的咖啡不輸外面店家，放入保溫杯帶到公司，精神一樣不會少，還能減少垃圾量，此外，瓶裝水也是一樣的道理。

▲在家沖泡咖啡不但環保，也更省錢。

彩券

彩券商品是一種夢想與機率的結合，說實話會不會中確實誰也說不準，但如果你每月存下來的錢真的有限，對於這種非常低機率的彩券，購買時也要相對克制，不然就挑準時機買，像是累積金額大到你想賭一把的時候。

外食

對於忙碌的上班族來說，外食確實是解決飢餓最快且最簡單的方式，但外面商家為了追求口味，高油與高鹽的比例是較多的，長期下來不僅不健康，也是一筆不小的花費，試試在家準備餐點，現在多功能且價格平實的小家電，都能讓你在家準備一餐沒問題。

▲自己做菜比吃外食更健康，還能控制預算跟成本。