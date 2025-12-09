誠品書店傳接手SOGO敦化館？吳旻潔：沒有此計劃

fb ig video search mobile ETtoday

▲誠品董事長吳旻潔。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

台北最老精品百貨 SOGO 敦化館本周日 12／14 將正式熄燈，房東皇翔建設傳出興建豪宅計畫將後推移 10 年，SOGO 確定不接手之後，近幾個月都在洽談可接手經營的賣場或業者，該區域接近誠品書店起家的仁愛圓環區域，也傳出誠品有可能回歸「敦南」，今誠品董事長吳旻潔直接表示：「我們不會接手。」

敦南誠品24小時書店從開燈起亮了20多年，因應其所在的「敦南金融大樓」申請都更，敦南誠品在2020年5月底正式熄燈，而24小時書店經歷信義店交出租約後，目前落腳松菸店，近期 SOGO 敦化館將正式熄燈，地主皇翔建設因推遲豪宅銷售，讓該區域出現一間 2800 坪的中型商場空缺，網路上也有民眾敲碗希望誠品回歸敦南，傳出誠品可能進駐。

今誠品董事長吳旻潔出席自家「2025 年度閱讀報告」記者會，對此表示：「確實有人來談，但我們不會進駐。」直接說明了誠品目前不會回到敦南商圈。目前誠品已進駐東區地下街 6-7 號廣場，內容規劃書店、物販與餐飲，約 300 坪大小，而誠品也將進駐北捷台北車站，開設以生活物販、外帶餐飲的全新區域，預計12月下旬對外開幕。

▲SOGO敦化館最後營業日公布。（圖／業者提供）

SOGO 敦化館在地經營 31 個年頭，日前宣布將在 12／14 晚間正式畫下句點，推出「bye bye sale」全館 3 折起，從精品服飾到餐飲優惠都囊括，吸引不少老客戶把握最後入手時機。熄燈日當晚也安排「紀念照速拍」、現場演唱與限定紀念磁鐵活動，讓逛街民眾能留下這家經典百貨的最後記憶。

SOGO敦化館, 熄燈, 誠品書店, 敦南商圈, 皇翔建設, 百貨撤出, 空置商場, 都更議題

