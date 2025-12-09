「誠品生活時光」小型店年底全收攤　董座吳旻潔親自說原因

▲誠品生活時光淡水英專店在2023年開幕。（圖／誠品書店臉書）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品在疫情期間推出的百坪店「誠品生活時光」，隨著最後一家據點「淡水英專店」營業至 12／31 收攤後，也意味著誠品為期三年的社區小店實驗，正式宣告落幕，讓在地居民表示可惜，今（12／9）誠品董座吳旻潔對此也親自解釋收攤原因。

吳旻潔表示，當初發展社區店型是為了因應疫情下的特殊時空背景，當時民眾移動受限，最需要的是「快速、親近、便利」的服務。然而隨著生活回歸常軌，消費者對於實體書店的需求也轉向。

▲誠品董事長吳旻潔。（圖／業者提供）

小坪數的店舖雖然便利，但無法承載「精神性」的空間氛圍，也缺乏能讓人們聚集、互動的「廣場」功能。在體驗經濟當道的現在，讀者走進書店渴望的不只是買書，更是一種開闊的文化體驗。因此未來將資源聚焦於中大型店舖，或者是周邊能延伸出體驗元素的小型店。

吳旻潔強調，未來的書店將結合周邊空間，打造具備公共性的「廣場型」場域，讓書店成為能舉辦各式活動、容納多元觀點的文化載體，而不僅僅是社區裡的便利站。

吳認為「書是最基本的核心」，對於書店盡力達到損益兩平，是一個成就，「並不是要追求越賺越多，而是對自我營運模式的肯定。」她透露誠品的腳步不會停歇，海外展店計畫目前正在籌備中，最快明年就會對外公布好消息。但她也強調，無論是國內還是國外展店，未來的核心指標將是「精準度」，對誠品而言，選對店面與地點，遠比衝刺店數規模來得更重要。