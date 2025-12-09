fb ig video search mobile ETtoday

「誠品生活時光」小型店年底全收攤　董座吳旻潔親自說原因

>

▲▼誠品生活時光淡水英專店在2023年開幕。（圖／誠品書店臉書）

▲誠品生活時光淡水英專店在2023年開幕。（圖／誠品書店臉書）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品在疫情期間推出的百坪店「誠品生活時光」，隨著最後一家據點「淡水英專店」營業至 12／31 收攤後，也意味著誠品為期三年的社區小店實驗，正式宣告落幕，讓在地居民表示可惜，今（12／9）誠品董座吳旻潔對此也親自解釋收攤原因。

吳旻潔表示，當初發展社區店型是為了因應疫情下的特殊時空背景，當時民眾移動受限，最需要的是「快速、親近、便利」的服務。然而隨著生活回歸常軌，消費者對於實體書店的需求也轉向。

▲誠品2025年閱讀報告。（圖／業者提供）

▲誠品董事長吳旻潔。（圖／業者提供）

小坪數的店舖雖然便利，但無法承載「精神性」的空間氛圍，也缺乏能讓人們聚集、互動的「廣場」功能。在體驗經濟當道的現在，讀者走進書店渴望的不只是買書，更是一種開闊的文化體驗。因此未來將資源聚焦於中大型店舖，或者是周邊能延伸出體驗元素的小型店。

吳旻潔強調，未來的書店將結合周邊空間，打造具備公共性的「廣場型」場域，讓書店成為能舉辦各式活動、容納多元觀點的文化載體，而不僅僅是社區裡的便利站。

吳認為「書是最基本的核心」，對於書店盡力達到損益兩平，是一個成就，「並不是要追求越賺越多，而是對自我營運模式的肯定。」她透露誠品的腳步不會停歇，海外展店計畫目前正在籌備中，最快明年就會對外公布好消息。但她也強調，無論是國內還是國外展店，未來的核心指標將是「精準度」，對誠品而言，選對店面與地點，遠比衝刺店數規模來得更重要。

關鍵字：

誠品生活時光, 社區小店收攤, 書店轉型, 吳旻潔, 體驗經濟, 書店營運, 中大型店策略, 海外展店

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

為何女生越來越愛年下男？「5大理由」揭秘 　帶來愛情流動感是主因

為何女生越來越愛年下男？「5大理由」揭秘 　帶來愛情流動感是主因

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 新劇《狙擊蝴蝶》中爆美！陳妍希傳授「2分鐘淋巴瘦臉操」　 永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨 愛還在、為何選擇離婚？網公認：不想再把自己耗盡了 《一吻爆炸》甜到炸出排行榜！安恩真私服同步爆紅　5套日常時髦風格 「誠品生活時光」小型店年底全收攤　董座吳旻潔親自說原因

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面