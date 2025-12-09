IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列　怪獸收納椅、長頸鹿燈讓家好療癒

fb ig video search mobile ETtoday

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

記者蔡惠如／綜合報導

每天下班回到家，面對一成不變的客廳，或是看到滿地散落的玩具覺得「阿雜」時，你是否也希望能有一點魔法，讓家裡的氣氛瞬間輕鬆起來？IKEA 最近公布的新孩童系列 GREJSIMOJS，把腦筋動到了嚴肅的家具上，該系列不只是為了孩子設計，更是為了那個雖然長大、但心裡還是想耍點幼稚的大人而生。

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

現在房子寸土寸金，要在家裡弄出一間「遊戲室」根本是奢求；加上平常工作忙碌，回到家只想癱在沙發上，哪有力氣陪孩子大玩特玩？這系列不叫你多買玩具，而是把家具「變」成玩具。設計師把玩心藏在日常用品裡，讓你不用改變家裡的擺設，生活動線自然就變成了遊樂場。

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網） ▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

其實很多時候，我們需要的不是更多東西，而是能讓現有空間變有趣的好點子。這次最讓人想尖叫的單品，絕對是「怪獸收納椅」，平常擺著就是個好看的椅凳，但當你需要收拾桌上的雜物時，打開蓋子，它就像張開嘴露齒笑的怪獸，把混亂通通「吃掉」。原本枯燥的收納工作，好像也變得沒那麼討厭了，甚至還能騙小孩開心地把玩具餵給怪獸吃。

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網） ▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網） ▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

而經典款的 MAMMUT 兒童椅，換上了亮粉色和藍色的「毛茸茸椅套」。光是想像冬天坐在上面，或是回家看到那團毛茸茸的樣子，整個人都被療癒了。另外像是長得像小鳥的搖搖馬、貓咪形狀的收納盒、老鼠造型的喇叭，都在訴說「生活其實可以不用那麼正經八百」。

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網） ▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

很多爸媽最怕兒童用品「色彩斑斕」到破壞家裡的裝潢風格，朋友來家裡作客時總覺得尷尬。但 GREJSIMOJS 系列在設計時，也兼顧大人審美。在孩子手裡是大玩具，但也可以是設計感的家飾，長頸鹿造型的燈，晚上是一抹溫柔的夜光；造型地毯讓孩子可以在上面爬行探險，但也是一塊很有個性的織品。該系列預計 2026 年 2 月在全球陸續上市。

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

▲IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

IKEA, GREJSIMOJS系列, 兒童家具, 遊戲化收納, 家居設計, MAMMUT椅, 家庭生活空間, 家具玩具化

