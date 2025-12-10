fb ig video search mobile ETtoday

試開箱／開架髮油實測！「山茶花瓶」水感質地又高CP值

記者李薇／台北報導、攝影

髮油可以說是現代女性日常不可缺少的單品，尤其是長髮的女生在吹整前基本都會先用它柔順潤澤髮絲，針對幾款開架熱門單品，來實測一下哪款好用。

＃思波綺 山茶花亮澤滋養護髮油，60mL、售價559元

思波綺,LUCIDO-L,lux,麗仕,髮油,試開箱,開箱,。（圖／記者李薇攝）

質地：水感
吸收度：★★★★☆
滋潤度：★★★☆☆
香味：花香輔以果香
價格：★★★★☆

思波綺的山茶花配方一直都是經典主打，今年中推出山茶花髮油，質地是很輕盈的水感質地，少量就可以迅速打造柔順髮絲，半乾使用吸收速度很快，呈現出來的香味與輕盈感也都表現得可圈可點，當然最優秀的就是價格，比起另外兩款更親民。

＃LUCIDO-L 酸熱瞬活髮油，90ml、售價399元

思波綺,LUCIDO-L,lux,麗仕,髮油,試開箱,開箱,。（圖／記者李薇攝）

質地：水感
吸收度：★★★☆☆
滋潤度：★★★☆☆
香味：果香輔以花香
價格：★☆☆☆☆

以酸熱護髮為概念的日本開架髮品LUCIDO-L在髮油的質地上，也是令人出乎意料的水感質地，特別是害怕油膩感的人絕對很推，吸收速度算是中等，吹乾之後髮絲也不會有厚重感，香味果香味道較為突出，立刻能增添可愛的氛圍。

＃LUX麗仕 摩洛哥堅果油修護髮油，100ml、售價479元

思波綺,LUCIDO-L,lux,麗仕,髮油,試開箱,開箱,。（圖／記者李薇攝）

日本製的摩洛哥堅果油修護髮油整體使用起來更適合受損髮質，質地是比較偏向豐潤感的髮油，使用起來可以感覺到滋潤度較高，吸收效果還不錯，雖然上手比較有油感，但是吹整完的頭髮不會油膩，蓬鬆感令人驚艷。

質地：潤感
吸收度：★★★☆☆
滋潤度：★★★★☆
香味：偏木質香
價格：★★★☆☆

思波綺, LUCIDO-L, lux, 麗仕, 髮油, 試開箱, 開箱

