女生最容易忽略的支出黑洞TOP 5！第一名多數人都沒察覺卻狂花

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

日常生活中，看似「不痛不癢」的小支出，其實正默默吞蝕著荷包，許多台灣女生自認有在記帳、懂得節制，但月底結算時仍會被金額嚇到，其實真正的破口往往不是一次性大額消費，而是持續累積的小黑洞，以下整理女生最容易忽略的支出黑洞TOP 5，帶你重新檢視生活裡的隱形花費。

TOP 5 外送：便利的代價，被忽略的手續與外送費



外送平台早已融入生活，只要點一點就能吃到心儀餐點，但外送費、服務費、加價配餐等累積起來相當驚人，很多人不覺得一次的20～40元有什麼，卻忽略一個月點10次、20次後，是一筆可觀的額外支出。

TOP 4 咖啡、手搖：每天一杯，月初到月底差很大



「上班一定要一杯」、「天氣熱想喝點甜的」成為許多女孩的日常儀式，卻也是荷包流失最快的地方，一杯咖啡70～150元、手搖飲50～100元，若是一天一杯，一個月輕鬆破2,000元，對理財來說是非常容易被低估的固定成本。

TOP 3 小額訂閱：自動扣款最危險



影音平台、雲端空間、貼圖包、健身App⋯看似每項都不貴，但累積起來非常驚人，尤其是「不常用但懶得停掉」的訂閱，會在你毫無感覺的情況下，每月默默扣款，形成最隱形的支出黑洞之一。

TOP 2 服飾飾品：特價看似划算，其實買了不穿



台灣女生愛漂亮、喜歡跟上流行，每到換季或電商促銷就容易失守，許多人買了覺得「之後一定會穿」，結果成為衣櫃裡的全新孤兒，服飾與飾品最大的問題，不是太貴，而是買的頻率過高、且實際利用率偏低。

TOP 1 情緒性購買：最兇、最難察覺的破口



心情不好就想買、加班想補償自己、看到漂亮包裝就忍不住⋯情緒性購物往往不是因為需要，而是為了獲得短暫的滿足，雖然當下快樂，但最終造成最可怕的金額累積，也是許多小資女最大、最常被忽略的財務破口。