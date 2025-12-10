蔡依林短捲髮新造型登封！談情感歷程「年輕時也曾在關係裡被耗盡」

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

天后Jolin蔡依林近期釋出全新專輯《PLEASURE》中的〈Fish Love〉MV，而她最近也登上《VOGUE》12 月號封面人物，談及自己過去的情感經歷，像在回望一個已經走出來的自己。她說，「年輕的時候，也曾在關係裡被耗盡、被期待、被需要，卻始終分不清那到底是愛，還是害怕被遺棄。因為你想被喜歡，所以會犧牲，但後來才發現，那種犧牲只是希望得到什麼的一種手段。」

▲▼蔡依林。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲▼蔡依林。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲▼蔡依林。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲蔡依林以截然不同的造型語彙詮釋她的內在變化。（圖／VOGUE雜誌提供）

在這次的封面拍攝裡，蔡依林以截然不同的造型語彙詮釋她的內在變化，以不對稱蕾絲與緞面交織的裙裝呈現柔中帶剛的氛圍；換上深棕色皮革風衣時，又散發出冷靜俐落的力量；而套上黑色洋裝置身於框景之中，則以輕鬆的姿態展現她突破框架、自在呼吸的模樣；最後披上滿版刺繡外套，則是她最柔軟、最具情感的一面。

▲▼蔡依林。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲蔡依林在創作與自我之間找到新的平衡。（圖／VOGUE雜誌提供）

2025 對她而言是重新調整步伐的一年，推出了新專輯《Pleasure》，也完成多場大型演出。她在創作與自我之間找到新的平衡，更願意以更誠實的方式面對自己。「把世界的聲音關掉後，我才真正聽見自己。」她坦言，這份聆聽的能力，也反而讓她創作得比以往更自由。

談到創作，她不再以「挑戰」或「突破」這些外界常加諸在她身上的標籤來形容自己，而是只希望能持續保有創作能量。「我沒有特別想要証明什麼，只希望一直能寫、能唱，能跟自己的內在保持連結。」她說。當創作不再只是迎合掌聲或背負期待，而是回到她的身上，她反而感到更自由。這也是近年她最大的領悟之一 ：「只有知道自己要什麼，才能告訴世界，我的存在不只這樣。」

