荷蘭公主22歲生日照曝光！兩位「未來女王」罕見同框氣場全開

荷蘭公主卡塔琳娜阿瑪莉亞（Catharina-Amalia）7日度過22歲生日。荷蘭政府資訊處（RVD）釋出一張公主的新照片，為她慶生。照片中她流露自信和氣場，引發關注。

「下一代女王同框」有多罕見？

阿瑪莉亞公主的22歲生日照，拍攝於盧森堡新大公紀堯姆（Grand Duke Guillaume）與大公夫人史蒂芬妮（Grand Duchess Stéphanie）的繼位典禮現場。照片中，阿瑪莉亞身穿澳洲設計師Alex Perry的蔓越莓色緞面長禮服，典雅大方。

她當時隨父母一同出席盧森堡的登基典禮與國宴，在活動間更與比利時王儲伊莉莎白公主（Élisabeth de Belgique）同框，兩位「未來女王」罕見同場，被外媒形容為「下一代歐洲女王的盛大開場」。

▲阿瑪莉亞公主的22歲生日照曝光，氣場全開。（翻攝Koninklijk Huis臉書）

▲阿瑪莉亞與父親威廉亞歷山大國王、母親瑪西瑪王后。（翻攝koninklijkhuis IG）

▲阿瑪莉亞公主（右一）在盧森堡登基國宴上，與比利時王儲伊莉莎白（左一）、盧森堡新大公夫婦共同合影。（翻攝koninklijkhuis IG）

阿瑪莉亞全名為「卡塔琳娜－阿瑪莉亞・碧翠絲・卡門・維多利亞（Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria），2003年12月7日出生於海牙，是威廉亞歷山大國王（Willem-Alexander）及瑪西瑪王后（Máxima）的長女，也是荷蘭王位第一順位繼承人。

阿瑪莉亞自小與妹妹愛莉夏（Alexia）與阿莉安（Ariane）一起在瓦聖納的艾肯霍斯特別墅（Villa Eikenhorst）長大，當地環境綠意盎然。她的興趣包括騎馬、網球，甚至曾到海邊酒吧打工，生活相當親民。她多次透露，自己會向心理治療師傾訴內心壓力，展現她真誠的一面。

王儲竟也曾失去「正常學生生活」？

阿瑪莉亞在18歲生日當天自動成為「國務會議」成員，正式踏入國家核心事務，近年逐漸展現未來女王的氣度。去年，她首次參與國宴，招待西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）與萊蒂西亞王后（Queen Letizia）。2022年，她在挪威王室晚宴上佩戴人生第一頂王冠，還是母親瑪西瑪王后婚禮時佩戴的傳家寶。

不過，身為王儲，阿瑪莉亞也曾經歷恐怖遭遇。2022年她剛進阿姆斯特丹大學不久，就遭綁架威脅，後來被迫撤離學生宿舍，到海牙在重重維安下生活。更早之前，她曾在IG遭精神疾病男子威脅，最後對方被捕判刑。

▲阿瑪莉亞今年7月出席阿姆斯特丹大學畢業典禮。（翻攝koninklijkhuis.nl）

▲荷蘭王室全家福，阿瑪莉亞公主（左二）與父母、兩位妹妹。（翻攝Koninklijk Huis臉書）

瑪西瑪王后曾哽咽形容女兒「失去正常學生生活」，直言：「她能上大學，但僅止於此。」阿瑪莉亞也坦承，自己想念能自由走在街頭、逛商店的日子。為了短暫恢復自由，她後來低調前往馬德里讀書1年。

阿瑪莉亞的學業在今年迎來重要里程碑，今年7月，她正式參加阿姆斯特丹大學政治、心理學、法律與經濟學學士畢業典禮，圓滿完成大學學業，也為她邁向王室的下一步奠定基礎。

