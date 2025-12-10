最強冷氣團周末到！「石墨烯暖風機」成租屋新寵　免施工掛著就暖

記者蔡惠如／綜合報導

本周末將迎來入冬最強冷氣團，北部氣溫恐下探 10 度 。面對氣溫驟降，居家修繕通路特力屋觀察指出，自 11 月氣溫轉涼後，民眾對於居家保暖商品的詢問度顯著提升，其中又以無需繁複安裝、機動性高的保暖家電最受市場青睞，近年才上市的石墨烯壁掛暖風機，主打輕巧靈活，浴室、臥室都可使用，成租屋族新寵。

▲石墨烯壁掛暖風機輕巧可攜帶，放在浴室就變暖風機。（圖／各業者提供）

過去在浴室安裝暖風機時，常受限於需要鑿牆挖洞或埋設管線，對於租屋族或不便進行工程的家庭而言門檻較高 。近年「石墨烯壁掛暖風機」產品主打全機防水且具備免鑽孔掛勾設計，解決了傳統安裝痛點 。該機型具備 3 秒瞬熱功能，且可依需求移動至書房或臥室使用，因具備「一機多用」的高彈性，成為近期詢問度極高的熱門商品。

此外，具備恆溫功能的「瞬熱式免治馬桶便座」依然是冬季熱銷品項。對於家中有長輩或心血管疾病風險者，溫暖的座墊與水溫能減少如廁時的溫差不適；濕度控制也是冬季保暖的關鍵，若室內濕氣過重，體感溫度會更低，且易滋生黴菌，特力屋管家建議民眾可搭配除濕機將濕度控制在 55% 左右，不僅能避免空氣過度乾燥，也能提升暖房效率。

業者表示，針對此波降溫，也推出館內保暖商品優惠，包括PHILIPS 石墨烯壁掛暖風機 AHR3126FX 原價 4,990 元，特價 3,590 元；特力屋 Smart Wash 光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶洗淨便座，原價 9,990 元，特價 8,990 元；Panasonic 除濕機 F-Y22PN 原價 10,590 元，特價 9,531 元，以及保暖被雲朵可水洗空氣被原價 1,980 元，特價 999 元。

▲FUNY充電式頸掛恒溫暖暖寶、奧緹無線調溫熱敷眼罩。

宏匯廣場近期也推出居家保暖商品，包括採用毛絨面料搭配氣質溫柔紫色的「FUNY充電式頸掛恒溫暖暖寶」，原價990元，特價550元，以及售價899元的「奧緹無線調溫熱敷眼罩」、售價970元的「niko and…防寒保暖室內拖鞋」等。並於即起至12／25推周一至周四，全館累計消費滿 2,000 元，即贈 100 元餐飲抵用金；周五至周日加碼全館累計滿 3,000 元送 200 元、名品單筆滿 10,000 元再贈 500 元抵用金。

▲niko and…防寒保暖室內拖鞋。