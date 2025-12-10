fb ig video search mobile ETtoday

不用千元！就能買到Jo Malone獨家聖誕組　吃下午茶拿Chloé精品包必衝

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

迎接年末聖誕節，各種聚會派對一檔接著一檔，品牌也紛紛祭出各種優惠活動與贈禮選擇，不管是跟好友相聚或是情侶戀愛，都可以擁有美好的紀念，立刻預約起來。

＃Jo Malone X NO COFFEE

Jo Malone,NO COFFEE,寒居,Chloé,香氛,香水,跨界。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

英倫人氣香氛Jo Malone與LINE禮物攜手合作，從12日開始在中山商圈NO COFFEE展開為期6天的限時快閃活動，以西洋棋質感設計奶油色打卡熱點，只要拍照上傳IG就可以獲得超可愛客製吊飾，加入官方LINE給能夠現場抽獎帶回品牌熱賣正貨好物。

Jo Malone,NO COFFEE,寒居,Chloé,香氛,香水,跨界。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

當然現場也針對年末交換禮物需求，獨家設計多款1000元左右的時髦香氣，比如具有品牌標誌性的香氛糅香組，售價1945元，可以帶走新的檀香木與蜜漬杏桃9ml香水，加上4款9ml人氣香味任選，兩款不管是單用或疊噴都可以打造出迷人氣息。

1000元以下首推經典香氛護手護膚雙星組合，售價950元超好入手，直接還搭配聖誕節限定禮盒包裝，小巧10ml的香氛護手霜與潤膚霜的組合，簡直就是送禮必備，現場購買不僅再拿1.5ml的針管香水，還能兌換NO COFFEE季節限定薑餅人咖啡一杯，簡直好禮拿不完。

＃Chloé頂級香氛 X 寒居酒店

Jo Malone,NO COFFEE,寒居,Chloé,香氛,香水,跨界。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

最適合情侶製造甜蜜溫馨聖誕氛圍的首選！寒居酒店從12月1日至25日推出冬日花漾聖誕香氛住房專案，只要入住指定房型，就可以擁有超人氣的Chloé頂級香氛仙境花園系列產品，不只是可以享受放鬆假期，療癒香氣更是高級感拉滿，並搭載翌日BeGood早餐，簡直就是舒壓必去。

Jo Malone,NO COFFEE,寒居,Chloé,香氛,香水,跨界。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

不只是住房超推薦，寒居酒店2樓BeGood餐廳也從12月1日起，推出幻采冬香聖誕香氛雙人下午茶，每組1680元+10%，就可以享用法式甜點與飲品，並且還可以獲得Chloé 11月才剛剛上市的玫瑰晨曦香精禮盒，超可愛小巧的化妝包，簡直實用到不行，必須前三天就要預約。
 

