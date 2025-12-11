PUMA巧克力棕SPEEDCAT LUX質感爆發！adidas豹紋鞋聯手最佳男裝設計師

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

年末的話題鞋款有哪些？PUMA 推出以 2025 年度色「巧克力棕」為靈感的 SPEEDCAT LUX 系列，而 adidas Originals 則攜手紐約設計師 Willy Chavarria，以張力十足的豹紋拼接打造一雙冷酷霸氣的潮流鞋款。

▲PUMA 全新的 SPEEDCAT LUX 系列延續品牌經典賽車基因，以濃郁的巧克力棕結合金屬銀彎刀 。（圖／品牌提供）

PUMA 全新的 SPEEDCAT LUX 系列延續品牌經典賽車基因，以濃郁的巧克力棕結合金屬銀彎刀，呈現低調又高級的光澤感。鞋面由麂皮、金屬光面與皮革內裡三種材質交織，層次相當飽滿。系列中包含造型更為修長俐落的 SPEEDCAT LUX Ballet，以及保留原始賽車輪廓的 SPEEDCAT LUX 版本，兩雙皆散發濃厚的復古氣質，卻又因金屬銀的加入而更具現代感。

▲adidas Originals 與 Willy Chavarria正式發布 2026 春夏系列攜手打造話題鞋履 。（圖／品牌提供）

adidas Originals 此次聯手蟬聯兩屆CFDA美國年度最佳男裝設計師的Willy Chavarria，正式發布 2026 春夏系列，共同打造話題鞋履，以大面積豹紋拼接、深色皮革包覆與誇張鞋舌創造強烈視覺效果。豹紋毛面與暗色系鞋身形成尖銳對比，既奢華又帶著街頭的粗獷感，延續了 Chavarria 一貫戲劇化卻深具美學風格的設計語彙。

PUMA, adidas, 豹紋鞋, 巧克力棕, 潮流

