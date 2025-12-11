fb ig video search mobile ETtoday

你是否擁有最迷人的「高價值感」？戀愛、友情都能長久走下去秘訣

>

記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

在感情世界裡，外貌確實能讓人多看你一眼，但真正能讓一段關係走得長久、甚至讓你在各種人際互動中更具吸引力的，其實不是臉蛋，而是「高價值感」，所謂的高價值感，不是物質堆砌的氣場，而是一種從內而外散發出的能量狀態：穩定、自信、篤定，讓人靠近你時會覺得舒服又安心，以下整理三個讓人真正著迷的高價值魅力來源。

戀愛。（圖／sbsdrama.official IG）

1.自我穩定：不被情緒牽著走的人最迷人

高價值的人不是沒有情緒，而是懂得管理情緒，遇到問題不會立刻情緒化，而是能先穩住自己再做決定，這樣的能量會讓人覺得可靠、有安全感，無論是曖昧或相處，都能營造出成熟的氛圍，讓人更願意親近。

2.自信獨立：知道自己要什麼的人，自帶光芒

真正的自信不是外放張揚，而是很清楚自己要的是什麼，不需要靠別人的肯定來證明價值，當一個人擁有自己的生活重心、興趣與能力，他的存在本身就會形成一種磁場，吸引欣賞他的人自動靠近，而不是透過討好來換取愛。

3.邊界清晰：能說「不」的人，最讓人尊重

高價值感的核心是「界線」，當你能適時拒絕、不迎合、不委屈自己，只因為你很清楚何者該進、何者該退，你的氣場會自然變強，這種穩定的能量讓人知道你值得被尊重，也會吸引同樣懂得尊重他人的人出現在你的生活中。

關鍵字：

戀愛, 感情, 情緒, 交往, 男女

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

「追到手後變臉」星座Top 3！第一名討厭穩定關係　一交往就失去興趣

「追到手後變臉」星座Top 3！第一名討厭穩定關係　一交往就失去興趣

壽司郎首度插旗三重！CITYLINK首波19間品牌搶先看！12／20正式開幕

壽司郎首度插旗三重！CITYLINK首波19間品牌搶先看！12／20正式開幕

GD粉絲集合！權志龍愛貓ZOA躍上CASETiFY　超萌「絨毛吊飾」明開搶 早上總是好想睡？日本專家公開「真正清醒的5方法」　比咖啡因更有效 5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加 星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定 CASIO竟飄詭異氣息　聯名《怪奇物語》吸劇迷目光 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 金世正機場造型好高級！風衣搭Longchamp極簡新包Le Smart　同款超勸敗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面