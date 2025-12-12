fb ig video search mobile ETtoday

承認自己狀態不佳不是壞事！「5個方法」教你走出情緒低潮

>

▲▼「5個方法」教你走出情緒低潮 。（圖／Unsplash）

▲給自己足夠時間和耐心，讓狀態往好的方向走。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近最什麼事情都感覺意興闌珊，原本能簡單完成的事情，現在卻連一點動力都沒有，若你有以上症狀，代表你正處在情緒低谷，想要走出低潮，建議從以下幾個方向來著手！

#承認目前感受

接受且承認自己的狀態不佳，不要壓抑或忽視自己的情緒。允許自己感到悲傷、憤怒或失望，這些都是正常的反應。

▲▼「5個方法」讓你走出情緒低谷 。（圖／Unsplash）

#多和朋友聊聊

不要封閉自己，有機會可以用電話或是訊息和朋友、家人交流，與他人分享你的感受可以幫助你減輕壓力，獲得新的視角和支持。

#設定小目標

制定一些容易實現的小目標，逐步積累成就感。這可以幫助你重新獲得控制感和自信心。

▲▼「5個方法」讓你走出情緒低谷 。（圖／Unsplash）

#維持規律作息

但情緒不佳時，健康更是要顧好，規律的作息、均衡的飲食和適度的運動可以改善你的身體狀況，從而提升情緒。

#培養興趣愛好

開始做一些不常做的事情吧！試著投入到自己喜歡的活動中，找到讓自己感到愉快和充實的事情，可以轉移注意力，提升幸福感。

▲▼「5個方法」讓你走出情緒低谷 。（圖／Unsplash）

#思考自身的狀況

利用這段時間反思自己的經歷和感受，找到導致低谷的原因，並思考如何避免未來重蹈覆轍。通過學習和成長，使自己變得更強大。

每個人走出低潮的方式都不大相同，別給自己設限，找到適合自己的方法最為重要，最重要的是給自己足夠的時間和耐心，相信自己可以變得更好。

關鍵字：

情緒低谷, 心情療癒, 自我調適, 心理健康, 走出低潮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

「追到手後變臉」星座Top 3！第一名討厭穩定關係　一交往就失去興趣

「追到手後變臉」星座Top 3！第一名討厭穩定關係　一交往就失去興趣

壽司郎首度插旗三重！CITYLINK首波19間品牌搶先看！12／20正式開幕

壽司郎首度插旗三重！CITYLINK首波19間品牌搶先看！12／20正式開幕

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加 最愛冷暴力三大星座！TOP 1典型情緒延遲人　習慣先處理事情再管情緒 晚婚其實更幸福？越來越多人「選擇晚點結婚」的3個關鍵理由 GD粉絲集合！權志龍愛貓ZOA躍上CASETiFY　超萌「絨毛吊飾」明開搶 汶萊王子妃挺泰國豪門嫂嫂　戴頂級祖母綠珠寶明艷動人 胃食道逆流者必看！營養師：這9種食物請避免 全球粉絲關注！香奈兒宣布BTS田柾國為香水美妝大使

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面