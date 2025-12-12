金泰梨新造型美翻！全套Alo短版背心與手拿包超燒　根本運動穿搭範本

記者鮑璿安／綜合報導

韓星金泰梨演出戲劇《二十五，二十一》、《正年》表現亮眼，最近現身首爾 alo 假日快閃活動，以一身溫柔卻極具質感的造型成為焦點，她選擇以 alo Northstar 系列作為造型主軸，演繹起少見的甜美運動風格顯得格外亮眼。

當天金泰梨外搭 Cashmere Northstar 短版羽絨外套，淡粉色調柔和不張揚，卻自帶節慶氛圍。外套以直條紋理結構呈現，線條俐落，短版剪裁巧妙拉高比例，讓整體視覺更顯輕盈。羽絨輪廓保有包覆感卻不顯厚重，搭配立體翻領設計，讓運動單品也多了一份都會時裝的精緻感。內搭她選擇 Aspire 背心，以貼身剪裁與簡約標誌突顯身形線條，下身則搭配 Northstar 羊絨直筒褲，柔軟針織材質順著身形自然垂墜，直筒版型讓整體比例顯得修長。

配件部分，金泰梨手提 alo Mini Voyage 包款，圓潤包身搭配細膩皮革紋理，為整體淡色造型增添穩定重心。包款以小巧結構結合實用容量，低調卻不失存在感，也呼應她一貫清新又內斂的個人氣質。腳踩 Sunset 運動鞋，讓整體造型在運動與日常之間自然切換。

同場加映

Nike 與設計師 Simon Porte Jacquemus 再度攜手，推出全新 Après Ski 冬季系列，核心為三層 GORE-TEX 夾克外套與長褲，採用防潑水、防風材質打造，不論是暴風雪或高山氣候都能應對。夾克外層以利落線條與 NIKE × Jacquemus 的細緻標記呈現，內層則搭載可拆卸的飛行員夾克，使用 Primaloft 保暖材質，從造型到體感都具備十足溫度。後背印上 Jacquemus 標誌，胸口綴以 Swoosh，低調卻充滿存在感。搭配的 GORE-TEX 長褲具有可拆卸提花背帶與 Jacquemus 經典 J 字腰帶環，讓整套造型在雪地中依然俐落而富層次。

▲Nike × Jacquemus 推出全新 Après Ski 冬季系列。（圖／品牌提供）