吉伊卡哇常設店登陸中山區！「CHiiKAWA SHOP in TAIPEI」12／27開幕 

▲吉伊卡哇常設店。（圖／翻攝chiikawa jp）

▲日本吉伊卡哇常設店將在台北正式開幕。（圖／翻攝chiikawa jp）

記者蔡惠如／綜合報導

吉伊卡哇粉絲們準備衝了！日本官方近期釋出吉伊卡哇在台北設置常設店的消息，店址就在中山區的中山捷運站附近，也有部分網友表示有看到路過正在裝潢，預計將趕在過年前12／27正式對外開幕，首日也將開賣滿滿過年氛圍的超可愛商品，粉絲們準備出發朝聖吧。

▲吉伊卡哇常設店。（圖／翻攝chiikawa jp）

療癒風滿滿的《吉伊卡哇》受到大批台灣民眾喜愛，經過多間快閃店洗禮後，日方終於在台開設常設店，以後不用跑日本，也能買到與日本同步的吉伊卡哇周邊商品，而且因應開幕，還推出台北店限定的吉伊卡哇兔耳吊飾，3隻超可愛主角帶著垂耳兔頭套真的有夠可愛，官方網站標明日幣售價為1,870元，台幣價格尚未公布。

▲吉伊卡哇常設店。（圖／翻攝chiikawa jp）

▲吉伊卡哇常設店。（圖／翻攝chiikawa jp）

此外，CHiiKAWA SHOP in TAIPEI 還販售日本 12 月開賣的開運商品，充滿過年氣息的可愛周邊，直接點亮每個人的節慶療癒感，常設店地址位於台北市中山區長安西路 19 號，地點就在中山捷運站附近，大家終於可以不用辛苦衝限定期間的快閃，想療癒就可以去走逛，記得開幕時先衝一波喔。

▲吉伊卡哇常設店。（圖／翻攝chiikawa jp）

▲吉伊卡哇常設店。（圖／翻攝chiikawa jp）

▲吉伊卡哇常設店。（圖／翻攝chiikawa jp）

連鎖咖啡店 85 度 C 在 12／18 也將正式推出六吋小八貓立體公仔造型蛋糕，蛋糕上的小八貓公仔附有穿孔洞，可在完食後自行找掛繩掛串起來當鑰匙圈，蛋糕上有小八貓最愛的相機配件元素，搭配豐富水果，看起來超可愛。

▲吉伊卡哇常設店。（圖／翻攝chiikawa jp）

蛋糕體為桔香戚風蛋糕搭配柳橙卡士達、布丁、百香柳橙Q凍、葡萄乾及熱帶水果餡，口感酸酸甜甜，還有專屬藍色小八貓圖案的蛋糕盒，裡面的內墊紙板可以自行 DIY 做成筆筒或置物盒，單顆售價 620 元，全台限量 8,000 個。

吉伊卡哇, 吉伊卡哇常設店, 中山捷運站, 台北中山區, 日本人氣角色, 角色周邊商品, 過年限定商品, 新店開幕, 粉絲朝聖, 動漫IP, CHiiKAWA SHOP in TAIPEI

