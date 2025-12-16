「GD聯名CDG」台灣將開賣！權志龍演繹棒球帽、10款潮流設計一次看

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

G-Dragon權志龍不光在音樂界引領流行，在時尚圈也堪稱王者級的地位，他與川久保玲主理品牌Comme des Garçons的旗下支線CDG展開合作，打造別具話題的《Übermensch》聯名系列，涵蓋實穿的帽T、襯衫等共10款單品，台灣成為全球同步上市據點之一，以下將亮點一次整理給你。

▲▼ GD。（圖／品牌提供）

▲▼ GD。（圖／品牌提供）

▲CDG x GD《Übermensch》聯名款正式亮相。（圖／品牌提供）

這次聯名以「Übermensch」（德語意為「超人」）為靈感主題，延伸自GD世界巡演的核心理念，象徵自我超越與重塑風格的態度。商品上印有CDG與G-Dragon聯名Logo，並搭配「Automne-Hiver ’25–’26」巡演年份字樣，不只是穿搭，更是一種態度與價值主張的展現，GD也親自演繹了系列的棒球帽，勢必成為這次聯名的重點熱賣款式。

▲▼ GD。（圖／品牌提供）

▲▼ GD。（圖／品牌提供）

▲▼ GD。（圖／品牌提供）

▲▼ GD。（圖／品牌提供）

推薦單品方面，聯名格紋圍巾以黑白與蒂芬妮綠兩種色系登場，透過哥德字體與棋盤格視覺組合呈現強烈的街頭風格對比感，雙面設計提供更多造型可能，搭配厚實針織材質更符合冬季穿搭實用性。Oversized連帽帽T與長袖衛衣則是低調實穿的潮流日常，黑底白字設計印上雙方Logo與年份標語，正面俐落簡約，背面則充滿辨識度，是展現聯名話題的代表作。條紋襯衫外套與漸層質感的風衣大衣則將經典廓形結合潮流細節，背後大面積印刷將視覺重點集中於品牌標識，讓你在街頭與正式場合之間自由切換。本次CDG x GD聯名12月24日於微風南山CDGCDGCDG專門店正式開賣，數量有限、售完為止。

日前登場的2025 Mnet 亞洲音樂大賞（MAMA）上，G-DRAGON 以回歸專輯《Übermensch》強勢席捲舞台，在奪下「最佳男歌手」與「年度藝人」兩項大獎的同時，他的兩套登台造型也成為典禮上最受關注的時尚亮點。今年的 GD 選擇以 Dolce&Gabbana 2024 秋冬系列正式晚宴服亮相，將品牌擅長的義式奢華與他獨特的舞台態度完美結合，呈現出嶄新風格。

▲▼ MAMA／GD哀悼香港大火！發表奪獎感言前⋯　沉痛開口：突如其來的噩耗⋯ 。（圖／翻攝自MyVideo）

▲GD 以一頂搶眼的巨大毛帽現身，外套採用 Dolce&Gabbana 標誌性剪裁 。（圖／翻攝自MyVideo）

GD, CDG, 聯名, 時尚, 潮流

