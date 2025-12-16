LINE免費貼圖陪你過節！Ralph Lauren小熊穿牛仔裝、LV吉祥物說晚安

記者鮑璿安／綜合報導

當城市被金色燈海點亮，聖誕氣息悄悄蔓延，Ralph Lauren 、LOUIS VUITTON（路易威登）、 Cartier（卡地亞）也用溫暖迎接冬季節慶的到來，推出期間限定的 LINE 貼圖系列，讓聊天時的每一句話都能添上一抹溫馨與節日的儀式感，動動手指就能夠免費下載了！

Ralph Lauren





▲這組節慶限定貼圖以 Ralph Lauren 經典的美式冬裝為靈感， 即日起至 2026 年 1 月 15 日止可下載使用。（圖／翻攝自line）

這組節慶限定貼圖以 Ralph Lauren 經典的美式冬裝為靈感，Polo Bear 換上經典燈芯絨外套、麂皮大衣、牛仔褲與皮靴，詮釋復古又溫暖的冬日穿搭風格。每一款貼圖搭配不同日常情境用語，像是「我麻吉！」、「努力中」、「謝謝！」、「幾點了？」、「恭喜」等，完美融入日常對話又不失節慶童趣，還能看見 Polo Bear 抱著禮物、拿著紅心、戴著牛仔帽與雪人同框，每一幀都充滿療癒感。該貼圖系列已於 LINE 官方平台上架，即日起至 2026 年 1 月 15 日止可下載使用，限時擁有這份「冬日的暖心語言」，讓你的聖誕聊天也充滿時尚儀式感。

LOUIS VUITTON（路易威登）

LOUIS VUITTON（路易威登）台灣 LINE 官方帳號近日推出「佳節限定貼圖」，以品牌經典吉祥物 Vivienne 與 Gaston 為主角，化身節日使者，穿梭在充滿祝福意象的場景中。設計巧妙融入 Louis Vuitton 標誌性的橘黃色禮盒、聖誕樹與天燈元素，其中天燈自行李箱中緩緩升空，象徵點亮新年的希望與喜悅，也延續品牌一貫的旅行精神。整組貼圖共推出 8 款，涵蓋 Thank You、Love You、Good Night、Happy Holidays、OK、Bye、Happy New Year、Miss You 等實用又應景的問候語。無論是 Vivienne 與 Gaston 依偎在聖誕樹前、俏皮現身行李箱中，或手捧橘色禮盒傳遞祝福，都讓日常聊天多了一份節慶溫度與童趣情感。

除了貼圖之外，Louis Vuitton 也同步推出「個人化天燈電子賀卡」功能，使用者可選擇 Asnières 工坊或極光雪地等夢幻背景，搭配粉色 Monogram 天燈，並輸入 30 字以內的祝福語，輕鬆將心意傳遞給親友，為佳節增添更具專屬感的溫馨時刻。活動即日起至 2026 年 1 月 15 日止，貼圖下載後可免費使用 180 天，想為聊天換上節日新氣象，不妨趁現在收藏。

Cartier（卡地亞）

同樣為節慶送上祝福的還有 Cartier（卡地亞），近期也推出免費 LINE 貼圖，讓品牌經典幼豹化身節慶信使，與卡地亞標誌性紅盒一同現身，為新年捎來溫暖問候。該組貼圖下載期限至 2026 年 1 月 8 日止，喜愛精品風格貼圖的用戶也別錯過這份佳節心意。