fb ig video search mobile ETtoday

LINE免費貼圖陪你過節！Ralph Lauren小熊穿牛仔裝、LV吉祥物說晚安

>

記者鮑璿安／綜合報導

當城市被金色燈海點亮，聖誕氣息悄悄蔓延，Ralph Lauren 、LOUIS VUITTON（路易威登）、 Cartier（卡地亞）也用溫暖迎接冬季節慶的到來，推出期間限定的 LINE 貼圖系列，讓聊天時的每一句話都能添上一抹溫馨與節日的儀式感，動動手指就能夠免費下載了！

Ralph Lauren

▲▼ 貼圖 。（圖／翻攝自line）

▲這組節慶限定貼圖以 Ralph Lauren 經典的美式冬裝為靈感， 即日起至 2026 年 1 月 15 日止可下載使用。（圖／翻攝自line）

這組節慶限定貼圖以 Ralph Lauren 經典的美式冬裝為靈感，Polo Bear 換上經典燈芯絨外套、麂皮大衣、牛仔褲與皮靴，詮釋復古又溫暖的冬日穿搭風格。每一款貼圖搭配不同日常情境用語，像是「我麻吉！」、「努力中」、「謝謝！」、「幾點了？」、「恭喜」等，完美融入日常對話又不失節慶童趣，還能看見 Polo Bear 抱著禮物、拿著紅心、戴著牛仔帽與雪人同框，每一幀都充滿療癒感。該貼圖系列已於 LINE 官方平台上架，即日起至 2026 年 1 月 15 日止可下載使用，限時擁有這份「冬日的暖心語言」，讓你的聖誕聊天也充滿時尚儀式感。

LOUIS VUITTON（路易威登）

LOUIS VUITTON（路易威登）台灣 LINE 官方帳號近日推出「佳節限定貼圖」，以品牌經典吉祥物 Vivienne 與 Gaston 為主角，化身節日使者，穿梭在充滿祝福意象的場景中。設計巧妙融入 Louis Vuitton 標誌性的橘黃色禮盒、聖誕樹與天燈元素，其中天燈自行李箱中緩緩升空，象徵點亮新年的希望與喜悅，也延續品牌一貫的旅行精神。整組貼圖共推出 8 款，涵蓋 Thank You、Love You、Good Night、Happy Holidays、OK、Bye、Happy New Year、Miss You 等實用又應景的問候語。無論是 Vivienne 與 Gaston 依偎在聖誕樹前、俏皮現身行李箱中，或手捧橘色禮盒傳遞祝福，都讓日常聊天多了一份節慶溫度與童趣情感。

▲▼ 貼圖 。（圖／品牌提供、翻攝自line）

除了貼圖之外，Louis Vuitton 也同步推出「個人化天燈電子賀卡」功能，使用者可選擇 Asnières 工坊或極光雪地等夢幻背景，搭配粉色 Monogram 天燈，並輸入 30 字以內的祝福語，輕鬆將心意傳遞給親友，為佳節增添更具專屬感的溫馨時刻。活動即日起至 2026 年 1 月 15 日止，貼圖下載後可免費使用 180 天，想為聊天換上節日新氣象，不妨趁現在收藏。

Cartier（卡地亞）

▲▼ 貼圖 。（圖／品牌提供、翻攝自line）

同樣為節慶送上祝福的還有 Cartier（卡地亞），近期也推出免費 LINE 貼圖，讓品牌經典幼豹化身節慶信使，與卡地亞標誌性紅盒一同現身，為新年捎來溫暖問候。該組貼圖下載期限至 2026 年 1 月 8 日止，喜愛精品風格貼圖的用戶也別錯過這份佳節心意。

關鍵字：

LINE貼圖, 節慶禮物, 名牌合作, 冬季限定, 免費下載

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

星巴克第二波耶誕派對12／19登場　貓咪收納包85折帶回家

星巴克第二波耶誕派對12／19登場　貓咪收納包85折帶回家

摩納哥王妃仙女造型迷人　與台灣珠寶設計師Anna Hu同桌慶聖誕 勞力士80坪大店落腳麗晶精品　機芯牆太美、鑑賞舒適度大升級 感覺朋友越來越少　5個「顧人怨」的壞習慣你有中嗎？ 拒繳智商稅！4成消費者拋棄大廠跳槽「平替」　Z世代：不買名氣只買實力 周杰倫的聖誕錶有「世界時光機」字樣　三方聯名帝舵表搶頭香 喜相逢私廚新光三越A11開麵館　花320元跟黃仁勳吃同款 「CORTIS穿搭」成熱搜關鍵字　成員穿搭公式快速上手一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面