冠軍200元有找！康是美2025彩妝熱賣單品TOP10出爐

▲康是美2025彩妝銷量排行榜公開。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

又到了年末盤點時刻，康是美分享2025年度彩妝銷量排行榜，看看那些神級單品榮登年紀暢銷王寶座，還在猶豫要購入哪一款？跟著榜單入手絕對不踩雷！

#第10名 KISSME花漾美姬 一刷睫淨睫毛膏卸除液

防水睫毛膏通常十分頑固、難以卸除乾淨，這支卸除液受到眾人稱讚的地方，就是它的神級卸妝力！它能快速溶解睫毛上的膏體，無需搓揉、秒速就能輕鬆卸除！此外，它還添加了6種美容液成分，卸除同時溫柔滋養睫毛，讓美睫健康強韌。

#第9名 媚點 輕透柔光蜜粉

消費者最愛的就是它細緻服貼的粉質，內含「毛孔凹凸修飾粉體」，能大範圍反射、擴散光線，讓細紋和毛孔凹凸瞬間隱形。加上它添加了「肌膚提亮粉體」，能打造出輕柔明亮的妝感。

#第8名 媚比琳 飛天翹防水睫毛膏

刷拭後睫毛纖長超有感！膏體添加角蛋白複合物，化妝同時深度滋養強韌睫毛。無論是在妝效、易上手程度、持久度、防水抗暈力都無懈可擊，輕鬆維持整天不暈不塌，擁有全天候的飛揚捲翹。

#第7名 蘇菲娜 漾緁 水感控油校色粧前乳

能溫柔地修飾膚色不均，自然提亮氣色，此外，採用Aqua Touch水感配方，輕輕一推就能瞬間服貼。油肌的朋友也可使用，高控油薄紗配方能長效防止出油，在環境多變、悶濕高溫差下依然持久不脫妝。

#第6名 Za 美白隔離霜（透亮紫）

專為亞洲蠟黃肌設計的「透亮紫」是銷售最佳的色號，其校色因子能完美修飾膚色不均，一抹肌膚瞬間勻亮透白。除了校色，它的養膚力也很強，添加了維他命C、玻尿酸等美白保濕成分，水潤滑順不卡粉！

#第5名 PRAMY 長效保濕定妝噴霧

配方控油定妝，不含酒精且添加了補水保濕成分，清爽不拔乾，高效水潤光澤成膜技術，輕輕一噴就能快速鎖住精緻妝容。另外，瓶身還有微米噴頭，噴出來的柔霧均勻細緻。

#第4名 CLIO玫瑰精萃亮采氣墊粉餅

直接把維他命原B5、大馬士革玫瑰花水及8種玻尿酸等保濕精華成分注入底妝裡，在乾冷冬天也能擁有漂亮妝感！而水光型粉底常有不持久、遮瑕力不夠的缺點，它都能完美避開。持妝效果可維持整天長時間閃耀亮澤，不必擔心暗沉問題；遮瑕力也絲毫不遜色。



#第3名 Solone補水柔焦妝前精華

專為乾肌到混合肌打造的「透潤淨白」粉色款銷量尤其驚人。除了價格親民、CP值高的優勢，它可以讓後續底妝完美服貼。內含電解質、積雪草、玻尿酸等保濕擔當，迅速緩解乾燥疲憊肌，法國海泉水製成的特殊冰沙質地，一抹上臉瞬間化成水，讓你妝前快速為肌膚注入滿滿的水分。

#第2名 heme 清透水感防曬凝膠

凝膠質地一塗抹上肌膚就瞬間化成清透水感，還加入了傳明酸、玻尿酸、魚腥草等多重養護成分，防曬同時養膚。日常通勤一擦就很安心，小瓶身補防曬也方便。

#第1名 資生堂惹我 清爽吸油蜜粉

憑藉著控油、保濕、定妝神級三合一功效，還有一抹吸附油脂、柔焦毛孔的絕佳效果，多年來它已奠定無可撼動的冠軍地位。在易泛油的Ｔ字部位輕輕一按，就能瞬間吸走油膩黏膩感，甚至控油效果好到許多人也拿來處理頭髮出油的狀況。