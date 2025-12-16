fb ig video search mobile ETtoday

芭樂是維生素C之王！營養師提醒：「3種人」別吃芭樂籽

>

▲▼營養師：「3種人」別吃芭樂籽。（圖／Unsplash）

▲營養師建議芭樂帶籽吃，順暢又健康。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

你愛吃芭樂嗎？營養師高敏敏分享，如果水果界有CP值排行榜，芭樂一定在前3名，而且它更是營養界的「維他命C之王」，高營養密度能把健康問題通通補起，一次公開芭樂健康好處，同時提醒「3種人」要少吃芭樂籽以免腸胃不適！

▲▼營養師：「3種人」別吃芭樂籽。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#低GI 吃起來更安心

能延緩糖吸收，讓飯後血糖上升平穩，控醣族群也能安心享用。

#促進傷口癒合、免疫力提升

維生素C能幫助抗氧化，同時促進膠原蛋白形成，進一步幫助傷口癒合，還能縮短感冒病程。

#幫助腸胃更順暢

膳食纖維含量豐富，能增加飽足感，也能促進腸道蠕動，也可維持排便順暢不鬧脹氣。

#助代謝

富含維生素B1、B2、菸鹼素等B群，能幫助能量分解，讓細胞運作更順利，精神狀態也更穩定。

#維持肺部健康

富含植化素與維生素C，能減少發炎並保護呼吸道，季節交替吃更有感。

#維持骨骼健康

含鈣、鎂、維生素C，能幫助骨骼發育，並協助膠原生成，對成長期孩子也很加分。

#消水腫、穩定血壓

富含鉀能維持體內水分平衡，幫助排掉多餘鈉，減少水腫也能維持血壓穩定。

#降低罹癌風險

植化素加維生素C組合強大，能提升抗氧化力，減少自由基傷害，同時降低慢性病與癌症風險。

雖說吃芭樂健康好處多，其中芭樂籽更是吸水力+高纖組合，反而能增加腸胃蠕動、幫助排便，但前提是一定要喝夠水。營養師也提醒以下幾種人不建議芭樂籽，即便吃也要注意攝取量。

1.不習慣高纖飲食者

芭樂籽纖維含量偏高，腸胃還沒適應容易脹氣或悶悶不舒服，建議從少量開始 ，讓腸胃慢慢訓練。

2.腸胃敏感者

小小孩、胃炎、腸胃炎、胃潰瘍族群，腸胃蠕動本來就弱或正處於發炎狀態，吃太多籽反而會刺激腸胃、增加負擔。

3.剛動腸胃手術者

術後腸胃修復中，消化能力較差，高纖籽類不易消化，容易引起不適，建議先去， 等腸胃恢復後再慢慢吃。

關鍵字：

芭樂, 維他命C, 腸胃健康, 控血糖, 抗氧化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

星巴克第二波耶誕派對12／19登場　貓咪收納包85折帶回家

星巴克第二波耶誕派對12／19登場　貓咪收納包85折帶回家

勞力士80坪大店落腳麗晶精品　機芯牆太美、鑑賞舒適度大升級 養成4個習慣輕鬆省錢　生活品質還變更好 金世正背開心果色Longchamp新包！2顆人氣款「竹節包」、Daylong質感優雅 摩納哥王妃仙女造型迷人　與台灣珠寶設計師Anna Hu同桌慶聖誕 感覺朋友越來越少　5個「顧人怨」的壞習慣你有中嗎？ 喜相逢私廚新光三越A11開麵館　花320元跟黃仁勳吃同款 拒繳智商稅！4成消費者拋棄大廠跳槽「平替」　Z世代：不買名氣只買實力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面