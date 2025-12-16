芭樂是維生素C之王！營養師提醒：「3種人」別吃芭樂籽

▲營養師建議芭樂帶籽吃，順暢又健康。（圖／Unsplash）

你愛吃芭樂嗎？營養師高敏敏分享，如果水果界有CP值排行榜，芭樂一定在前3名，而且它更是營養界的「維他命C之王」，高營養密度能把健康問題通通補起，一次公開芭樂健康好處，同時提醒「3種人」要少吃芭樂籽以免腸胃不適！

#低GI 吃起來更安心

能延緩糖吸收，讓飯後血糖上升平穩，控醣族群也能安心享用。

#促進傷口癒合、免疫力提升

維生素C能幫助抗氧化，同時促進膠原蛋白形成，進一步幫助傷口癒合，還能縮短感冒病程。

#幫助腸胃更順暢

膳食纖維含量豐富，能增加飽足感，也能促進腸道蠕動，也可維持排便順暢不鬧脹氣。

#助代謝

富含維生素B1、B2、菸鹼素等B群，能幫助能量分解，讓細胞運作更順利，精神狀態也更穩定。

#維持肺部健康

富含植化素與維生素C，能減少發炎並保護呼吸道，季節交替吃更有感。

#維持骨骼健康

含鈣、鎂、維生素C，能幫助骨骼發育，並協助膠原生成，對成長期孩子也很加分。

#消水腫、穩定血壓

富含鉀能維持體內水分平衡，幫助排掉多餘鈉，減少水腫也能維持血壓穩定。

#降低罹癌風險

植化素加維生素C組合強大，能提升抗氧化力，減少自由基傷害，同時降低慢性病與癌症風險。

雖說吃芭樂健康好處多，其中芭樂籽更是吸水力+高纖組合，反而能增加腸胃蠕動、幫助排便，但前提是一定要喝夠水。營養師也提醒以下幾種人不建議芭樂籽，即便吃也要注意攝取量。

1.不習慣高纖飲食者

芭樂籽纖維含量偏高，腸胃還沒適應容易脹氣或悶悶不舒服，建議從少量開始 ，讓腸胃慢慢訓練。

2.腸胃敏感者

小小孩、胃炎、腸胃炎、胃潰瘍族群，腸胃蠕動本來就弱或正處於發炎狀態，吃太多籽反而會刺激腸胃、增加負擔。

3.剛動腸胃手術者

術後腸胃修復中，消化能力較差，高纖籽類不易消化，容易引起不適，建議先去， 等腸胃恢復後再慢慢吃。