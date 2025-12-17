春節威士忌登場！麥卡倫「高濃度」機場限定、皇家禮炮「大容量」聚會必備

記者蔡惠如／綜合報導

春節送禮與返鄉團聚需求升溫，威士忌品牌近期也陸續端出新作，鎖定不同消費情境。麥卡倫主打高酒精濃度的旅遊零售限定酒款，瞄準機場免稅通路的自飲與收藏族群；皇家禮炮則延續年節送禮市場布局，推出多款春節限定與大容量版本，從入門贈禮到團聚分享一次備齊。

▲麥卡倫推出機場限定12年。（圖／品牌提供）

麥卡倫近期於桃園國際機場旗艦專賣店推出「110精粹濃度12年」，主打比一般12年款更高的酒精濃度，強調雪莉橡木桶風味在高濃度下的層次表現。這款酒以55%酒精濃度裝瓶，延續麥卡倫一貫使用雪莉酒調味歐洲橡木桶熟成的風格，放大果乾、香料與橡木調性，定位上更偏向已有品飲經驗、偏好濃郁酒體的消費者。

風味上可感受到椰棗、櫻桃醬、肉桂與可可氣息，入口後則以白葡萄乾、蜜漬糖薑與辛香料交織，尾韻延伸出太妃糖、摩卡咖啡與甜肉桂調性。純飲時風味集中有力，也可加水釋放不同層次，作為旅途中入手、自用或收藏皆具辨識度。麥卡倫「110精粹濃度12年」自2025年11月起於桃園國際機場及全台指定機場免稅店販售，售價3,500元。

相較於麥卡倫鎖定免稅市場，皇家禮炮今年春節則明確以「送禮」與「團聚」作為主軸，推出三款不同定位的21年系列酒款，涵蓋年節限定包裝、台灣專屬迷你酒禮盒，以及大容量版本，讓消費者依預算與使用情境選擇。

其中「皇家禮炮21年駿馬光耀年節限定版」以春節意象包裝呈現，酒款本身延續21年藍瓶經典風格，酒體圓潤平衡，適合作為年節正式送禮選項，售價3,000元；台灣限定的「皇家禮炮21年王者之鑽迷你酒年節限量禮盒」，結合標準瓶與迷你酒設計，鎖定想送禮又兼顧收藏或分享需求的族群，售價2,750元；而「皇家禮炮21年王者之鑽1.08L大容量限定版」則以更大的容量設定，適合家族聚會或多人共享，售價3,850元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。