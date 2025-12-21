fb ig video search mobile ETtoday

天氣變冷就想進補！網友推爆的六間薑母鴨、羊肉爐

文／MENU美食誌

冷鋒一波波來襲，身體也開始想要熱熱的進補了！這篇集結六家被網友狂推的薑母鴨與羊肉爐名店，不只暖胃更暖心，讓你從第一口就感受到秋冬最療癒的味道。準備好筆記，天冷就吃這些！

梁記羊肉爐 越式料理
台北市南港區

將越南風味融入羊肉爐，湯頭清爽，帶有香茅與香料香氣，羊肉片薄而嫩，配上特製醬料，別具異國風情，讓人耳目一新。

▲進補 。（圖／美食誌提供）

▲梁記羊肉爐 越式料理。（圖／美食客凱Kai提供)

騷煲 新台潮羊肉湯
台北市中山區

承襲台北泰和樓的傳統湯頭與滷汁精華，並注入創意元素，打造溫潤撩人的新台潮羊肉湯，湯頭溫潤，羊肉鮮嫩，搭配招牌滷肉，風味獨特，令人回味無窮。

▲進補 。（圖／美食誌提供）

▲騷煲 新台潮羊肉湯。（圖／美食客Simon老饕提供)

林園帝王薑母鴨
新北市板橋區

位於板橋林家花園旁，湯頭是麻油、米酒與老薑燉煮而成，鴨肉口感細緻好吃，再搭配自製的豆腐乳醬，推薦招牌丸子和招牌陳香麵線。

▲進補 。（圖／美食誌提供）

▲林園帝王薑母鴨。（圖／美食客VAS提供）

溪湖阿秀羊肉爐
彰化縣溪湖鎮

在地人都推的阿秀羊肉爐！湯底有中藥跟薑絲可以選擇。中藥湯頭添加了麻油，一上桌就香氣四溢！肉質好吃沒有什麼羊騷味，周邊菜色也相當有創意，突破了傳統羊肉爐的觀念！

▲進補 。（圖／美食誌提供）

▲溪湖阿秀羊肉爐。（圖／美食客西卡卡西提供）

鼎味炭火薑母鴨
彰化縣員林市

遵循古法使用陶鍋和炭火慢燉細煮，加入帶有竹子清香的南投竹子薑，除了薑母鴨之外，店家也供應安格斯無骨牛小排炭火鍋、梅花豬肉炭火鍋及酸菜白肉鍋。

▲進補 。（圖／美食誌提供）

▲鼎味炭火薑母鴨。（圖／美食客謝美美提供）

東來順羊肉爐 活蝦料理餐廳
新北市板橋區

以傳統中式藥膳為基底，湯頭濃郁香醇，羊肉鮮嫩無腥味，搭配多樣新鮮蔬菜，滋補養生，適合全家共享。

▲進補 。（圖／美食誌提供）

▲東來順羊肉爐 活蝦料理餐廳。（圖／美食客婷提供)

冷空氣來襲，來碗熱呼呼的粥來暖暖胃吧！嚴選六間質感粥品，寒冷的冬天就用它們來進補吧！

壽喜燒控必收藏！湯底香、肉超嫩，台北必吃六間人氣壽喜燒名店大公開，趕快收藏起來吧！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

