義大利麵怎麼吃才不胖？營養師：麵條、醬料是關鍵

▲▼義大利麵怎麼吃才不胖？營養師來解答！ 。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

愛吃義大利麵又怕胖？營養師高敏敏分享，義大利麵中的麵條、醬料、配料都是影響熱量的關鍵，只要懂得聰明搭配，也能吃得美味又不爆卡，以下3大重點趕快學起來！

▲▼義大利麵怎麼吃才不胖？營養師來解答！ 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

★義大利麵條 熱量表：（以下為每100g之熱量估值）

* 圓直麵：348 kcal
* 筆管麵：350 kcal
* 彎管麵：352 kcal
* 蝴蝶麵：355 kcal
* 細扁麵：347 kcal
* 貝殼麵：350 kcal
* 螺旋麵：344 kcal
* 天使麵：362 kcal
* 墨魚麵：347 kcal

★醬料 熱量表：（以下為每200g之熱量估值，會因食材及做法不同而有熱量差異，依實際數值為準）

* 紅醬：211 kcal
* 青醬：298 kcal
* 白醬：319 kcal
* 清炒：136 kcal

★主菜 熱量表：（以下為1人份之熱量估值，會因食材及做法不同而有熱量差異，依實際數值為準）

* 義大利肉醬（120g）：262 kcal
* 培根（3片/63g）：234 kcal
* 德國香腸（2條/94g）：259 kcal
* 菇類（200g）：69 kcal
* 海鮮（蝦3/干貝2/蛤蜊10）：53 kcal
* 雞胸肉（100g）：117 kcal

#選擇直麵減少醬料吸附

營養師高敏敏解釋，相較於扁麵或螺旋麵，直麵表面較光滑、不易吸附醬汁油脂，能減少熱量攝取。

#醬料選擇以清炒為主

建議選擇清炒 ＞ 紅醬 ＞ 青醬 ＞ 白醬，白醬的熱量和油脂最高，若不想吃進太多熱量，優先挑選清炒較為清爽且不膩口。

#以白肉／菇／蔬菜為主

就熱量來說，蔬菜、菇類、海鮮熱量最低，也是較為健康的搭配選擇。

營養師最後也提醒，想吃義大利麵部一定要有罪惡感，關鍵在於選對麵條、挑對醬料、避開高脂主菜，只要小細節都做對，熱量就能差出一大截。
關鍵字：

義大利麵, 熱量, 營養師, 減脂, 健康飲食

