CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列　厭世療癒大家最愛

▲CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列，JOGUMAN 系列拿下冠軍。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

手機殼早已不只是保護工具，更成為展現個人風格的重要單品。配件品牌 CASETiFY 近日盤點「2025 十大熱門藝術家系列」，從療癒系插畫、街頭潮流到風格鮮明的藝術角色，反映出消費者在選擇手機殼時，已不再只看功能性，而是更重視設計語言是否貼近日常生活與個人喜好。

▲CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列。（圖／品牌提供）

療癒風格依舊是市場主流，拿下年度冠軍的 JOGUMAN 系列，以綠色恐龍角色 BRACHIO 與 WOODY 為主角，透過幽默表情與簡單線條，傳達可愛又療癒的小小厭世，也成為不少人換殼時的首選。Maltese 線條小狗系列則以清新配色與日常互動場景，成功吸引偏好可愛、輕鬆風格的族群。

▲CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列。（圖／品牌提供）

▲Maltese 線條小狗。

榜單中也有以插畫敘事取勝的作品，包括韓藝術家 SSEBONG 筆下的鴨鴨系列，以慵懶、慢節奏的生活狀態，呼應忙碌都市中的療癒需求；Dinotaeng 系列則透過 Quokka 等角色營造溫暖氛圍，讓手機殼成為日常情緒的延伸。這類作品普遍以「陪伴感」取勝，也顯示消費者對情感連結的重視。

▲CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列。（圖／品牌提供）

▲SSEBONG 筆下的鴨鴨系列。

▲CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列。（圖／品牌提供）▲CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列。（圖／品牌提供）

▲Dinotaeng 系列的 Quokka 角色。

街頭與潮流取向的藝術家系列同樣占有一席之地，Skater JOHN 系列將滑板文化與塗鴉元素融入設計；台灣插畫家 WHOSMiNG 則把咖啡文化與旅行日常轉化為視覺語彙，讓插畫從咖啡杯延伸到手機配件上，形成獨特的生活風格辨識度。來自日本的 matsui 系列，以簡單線條描繪小狗的自在日常，也成功吸引許多消費者。

▲CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列。（圖／品牌提供）

▲Skater JOHN 系列。

▲CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列。（圖／品牌提供）

▲台灣插畫家 WHOSMiNG 插畫作品。

▲CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列。（圖／品牌提供） ▲CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列。（圖／品牌提供）

▲日本的 matsui 系列。

除了手機殼市場的設計趨勢，年末送禮季同樣可觀察到 3C 配件的另一個方向。配件品牌 Belkin 近期推出《動物方程式》聯名系列，將尼克與茱蒂等角色融入行動電源與充電配件設計，鎖定親子族群與動畫粉絲，還有專為孩童設計的兒童耳罩式耳機，主打安全音量限制與舒適配戴，適合長時間使用。

▲CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列。（圖／品牌提供） ▲CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列。（圖／品牌提供）

排名 系列名稱 風格定位 系列特色
1 JOGUMAN 療癒系厭世 以綠色恐龍 BRACHIO 與 WOODY 為主角，用幽默線條描繪日常厭世情緒，成為年度最受歡迎系列
2 Maltese 線條小狗 療癒可愛 清新配色搭配日常互動場景，主打輕鬆、溫暖的陪伴感
3 SSEBONG 插畫敘事 呆萌鴨鴨角色以慵懶慢節奏的生活狀態，回應忙碌都市中的療癒需求
4 Dinotaeng 溫暖療癒 透過 Quokka 等角色營造溫馨氛圍，讓手機殼成為日常情緒的延伸
5 Skater JOHN 街頭潮流 融合滑板文化與塗鴉美學，風格鮮明，吸引偏好個性風格的年輕族群
6 WHOSMiNG 生活風格插畫 將咖啡文化與旅行日常轉化為插畫語彙，建立獨特生活風格辨識度
7 matsui 簡約療癒 以簡單線條描繪小狗的自在日常，風格純粹、節奏輕鬆
8 Bu2ma 趣味療癒 胖虎與家人角色透過誇張表情與姿態，呈現帶有幽默感的日常畫面
9 Hi Forest 夢幻可愛 小動物、蝴蝶結與粉嫩色系，營造童話般的療癒視覺
10 Esther Bunny 時尚文青 融合復古時尚與 GIRLS POWER，展現跨世代女性風格魅力

CASETiFY, 2025十大熱門藝術家系列, 手機殼設計趨勢, JOGUMAN, 插畫手機殼, Belkin, 動物方程式聯名, 兒童耳機, 年末送禮

