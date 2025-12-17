CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列　厭世療癒大家最愛

▲CASETiFY公布2025十大熱門藝術家系列，JOGUMAN 系列拿下冠軍。（圖／品牌提供）



記者蔡惠如／綜合報導

手機殼早已不只是保護工具，更成為展現個人風格的重要單品。配件品牌 CASETiFY 近日盤點「2025 十大熱門藝術家系列」，從療癒系插畫、街頭潮流到風格鮮明的藝術角色，反映出消費者在選擇手機殼時，已不再只看功能性，而是更重視設計語言是否貼近日常生活與個人喜好。

療癒風格依舊是市場主流，拿下年度冠軍的 JOGUMAN 系列，以綠色恐龍角色 BRACHIO 與 WOODY 為主角，透過幽默表情與簡單線條，傳達可愛又療癒的小小厭世，也成為不少人換殼時的首選。Maltese 線條小狗系列則以清新配色與日常互動場景，成功吸引偏好可愛、輕鬆風格的族群。

▲Maltese 線條小狗。

榜單中也有以插畫敘事取勝的作品，包括韓藝術家 SSEBONG 筆下的鴨鴨系列，以慵懶、慢節奏的生活狀態，呼應忙碌都市中的療癒需求；Dinotaeng 系列則透過 Quokka 等角色營造溫暖氛圍，讓手機殼成為日常情緒的延伸。這類作品普遍以「陪伴感」取勝，也顯示消費者對情感連結的重視。

▲SSEBONG 筆下的鴨鴨系列。

▲Dinotaeng 系列的 Quokka 角色。



街頭與潮流取向的藝術家系列同樣占有一席之地，Skater JOHN 系列將滑板文化與塗鴉元素融入設計；台灣插畫家 WHOSMiNG 則把咖啡文化與旅行日常轉化為視覺語彙，讓插畫從咖啡杯延伸到手機配件上，形成獨特的生活風格辨識度。來自日本的 matsui 系列，以簡單線條描繪小狗的自在日常，也成功吸引許多消費者。

▲Skater JOHN 系列。

▲台灣插畫家 WHOSMiNG 插畫作品。

▲日本的 matsui 系列。

除了手機殼市場的設計趨勢，年末送禮季同樣可觀察到 3C 配件的另一個方向。配件品牌 Belkin 近期推出《動物方程式》聯名系列，將尼克與茱蒂等角色融入行動電源與充電配件設計，鎖定親子族群與動畫粉絲，還有專為孩童設計的兒童耳罩式耳機，主打安全音量限制與舒適配戴，適合長時間使用。