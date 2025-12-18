PEDRO推台灣限定Demi包！「4大色彩」玉山為靈感　信義快閃搶先逛

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

PEDRO 於台北信義區 Dream Plaza 打造限時概念店，並帶來人氣經典包款「Demi」的台灣限定系列，共四款靈感來自本地地景與文化色彩的專屬色調！當然也一併獻上通勤族們喜愛的大容量款式，成為都會生活中實用又不失品味的穿搭配件。

▲▼PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲▼PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲PEDRO Dream Plaza 限時概念店，即日起至 2026 年 2 月 28日 。（圖／品牌提供）

本次概念店的設計靈感源自 Demi 包款的優雅輪廓與平衡比例，以柔和弧度雕塑空間氛圍，呼應品牌簡約俐落的當代美學。 自2023年問世以來，Demi 皮革包以簡約俐落的輪廓、柔韌全粒面牛皮與多功能的背法設計受到廣泛喜愛。這次台灣限定版延續原有經典結構，並以「島嶼石板藍」、「山林綠」、「暖磚紅」與「日光黃」四款專屬色，詮釋台灣自然與城市風景的色彩記憶。

▲▼PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲人氣經典包款「Demi」的台灣限定系列 。（圖／品牌提供）

▲▼PEDRO 。（圖／品牌提供）

山林綠則捕捉阿里山與玉山綿延的植被色系，彷彿陽光透過枝葉灑落的清透光影，營造出沉穩且親近自然的氛圍；日光黃則以恆春與台東的海岸陽光為靈感。為滿足多功能與大尺寸的需求，也帶來了Demi 超大號皮革手提包 、Asher 皮革托特包等款式，作為無性別設計，通勤族們都能輕鬆攜帶融入日常。

