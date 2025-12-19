年末送禮攻略：10/10 客製禮盒服務開跑、THE WHOO雪漾禮盒推薦

▲凡消費滿額即贈免費禮盒包裝。

記者曾怡嘉／綜合報導

年末倒數計時，無論是和三五好友交換禮物，又會是想精心挑選禮物給重要的人，如何包裝是一大學問，為此不少品牌都推出貼心禮盒包裝服務，讓你送禮 送到心坎裡。

▲讓你一站到位挑選到最適合的禮品與包裝。

送禮是大學問，10/10 APOTHECARY推出節慶期間限定禮盒服務，以《曙光森願》為贈禮靈感，從千元小巧選物到冬季奢華修護，讓每一份心意，都能精準傳遞給對方， 從品牌經典到自組客製，提供剛剛好的心意之選。





▲植萃手部防護組，1,050元。

▲空間餘韻香氣組，3,800元。

10/10 APOTHECARY除了推出精選品牌節慶限定禮盒，同時結合櫃點人氣商品搭配之自組套組，讓你可以依據預算、香氣偏好、生活情境至收禮者個性，提供專人選禮諮詢與客製化搭配建議；即日起至2026年3月31日凡於櫃點選購禮物，單筆消費滿3,000元即可免費升級「禮盒包裝」；未滿 NT3,000元，也可以加價150元選購禮盒包裝服務，讓每一次贈禮更臻完整、充滿儀式感。





▲潤澤護手霜雪漾禮盒。

THE WHOO 推出2025 Holiday 雪漾限定禮盒，以宮廷丹青×冰川薄荷藍演繹節慶奢華，傳遞冬季初雪祝福，修護唇萃、護手霜禮盒交換禮物千元有找。

▲重生秘帖雪漾禮盒。

雪漾限定禮盒以冬季養膚為核心，而在韓國文化中，初雪象徵新的開始、潔白純粹的祝福，更有「在初雪落下時許願，願望更能實現」的美好寓意象徵肌膚在寒冷季節中重新獲得安定與滋養，引領肌膚在寒冬中找回最純粹的光采。