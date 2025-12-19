Balenciaga新氣球包、PARIS VII搶看！新設計師開創Neo Gazar空氣感禮服

記者鮑璿安／綜合報導

Balenciaga迎來新任創意總監Pierpaolo Piccioli操刀的全新篇章，以他高超的剪裁和配色功底，為品牌注入嶄新視覺形象，本季設計延續中性風格的根基，並將經典廓形解構重塑。特別是他親自打造的「NEO GAZAR」面料，融合支撐力與空氣感，為高級時裝注入一種近乎有機的呼吸感，也同步帶來全新重點包袋BOLERO、PARIS VII ，成為不可錯過的焦點。





▲Balenciaga迎來新任創意總監Pierpaolo Piccioli操刀的全新篇章，以他高超的剪裁和配色功底，為品牌注入嶄新視覺形象 。（圖／品牌提供）

在這一系列中，依然能見到許多Balenciaga中性語言的輪廓，經典單品如皮夾克、針織衫、T-shirt、斜紋褲等被注入顛覆性的比例，輪廓鮮明卻不失實穿，設計上延續品牌招牌的「建築式剪裁」，但不倚賴內部撐架結構，而是讓面料本身發揮立體張力，這也讓服裝彷彿自帶生命力，在動靜之間展現極高的穿搭張力。

Piccioli 更在本季推出革新代表作，那就是全新「NEO GAZAR」面料，靈感來自 1958 年 Cristóbal Balenciaga 創造的經典 GAZAR，以雙經雙緯交織技法打造雙層面料，表層以天然竹節紗打造粗獷肌理，下層則以混紡羊毛絲線取代歐根紗，減少僵硬感、增加柔韌度與空氣感，兼具支撐性與流動性，晚宴禮服如同正在呼吸一般，更若有似無的加入口袋細節，加強實穿性質，為高級時裝提供全新選項。

新設計師時代的嶄新包款也陸續報到，首款矚目焦點是Bolero包，以優雅圓弧廓形呼應品牌經典氣球輪廓，打造出貼合身形的雕塑感輪廓。包體中心以拉鍊貫穿，結合短手柄上的雙B金屬標誌與全新設計的 B Logo，視覺辨識度大幅提升。更巧妙的是底部隱藏拉鍊隔層，為日常使用提供便利與驚喜。而另一款新成員PARIS VII 則走經典路線，靈感來自永恆皮具包型。重點在於厚重金屬旋轉鎖扣與包中包設計，外型簡約卻藏有三層隔層，機能性滿分，搭配可調式肩帶與 Bel Air 扣環，完美融入都市精緻日常。





▲新設計師時代的嶄新包款也陸續報到，矚目焦點Bolero包（左）以及 PARIS VII 。（圖／記者鮑璿安攝）







▲ LE CITY 依然是品牌的標誌性象徵，新款採用植物鞣製皮革與輕盈裂紋小牛皮，減輕了重量卻不失高級感 。（圖／品牌提供）

經典之作 LE CITY 則強勢回歸秀場，依然是品牌的標誌性象徵，新款採用植物鞣製皮革與輕盈裂紋小牛皮，減輕了重量卻不失高級感。也同步進化為可肩背或斜挎的多功能設計，抽繩變長許多、並加入鏡子配件，都展現出 Pierpaolo 對 Balenciaga 美學的全新詮釋。

同場加映

Gucci新任創意總監 Demna在9月時發表的首個系列《La Famiglia》，以回歸品牌核心本源的方式打下第一章節，而近日再度交出2026 早秋系列「Generation Gucci」，由 Demna 親自拍攝形象照，透過鏡頭重組 Gucci 不同時代的視覺語言與品牌符號，將復古能量與未來輪廓疊合成一個多時空交錯的 Gucci 宇宙。Demna 從上任初期便強調，他對 Gucci 的重新想像並非快速推翻，而是回到品牌歷史深處，研究其在 70、80、90 年代的不同個性，再以他擅長的結構重組、削減多餘裝飾與極簡未來主義語彙重新出發。本季可看到他明顯向 Tom Ford 時期的 90 年代 Gucci 致敬，大量黑色與金屬元素、極短裙線與雕塑般的身形比例，都讓人瞬間捕捉那個時代的魅力。