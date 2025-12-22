fb ig video search mobile ETtoday

交換禮物絕不會出錯！英國頂級護膚竟然不到千元就有聖誕包裝

記者李薇／台北報導、攝影

年末贈禮還沒有想法？但是時間又即將到來？以下就分享多款值得珍藏的厲害單品，不僅經典好用，價格也是很好入手，而且連包裝都可以一次搞定，一站式完成所有細節，簡直就是懶人福音。

＃EVE LOM 潔淨亮顏組，售價990元

EVE LOM,uka,1010 APOTHECARY,Diptyque,(MALIN+GOETZ),香氛,香水,送禮,聖誕節,聖誕,交換禮物。（圖／記者李薇攝）

英國頂級護膚保養EVE LOM憑藉全能深層潔淨霜風靡全球，開啟卸妝霜清潔儀式，在2025年以倫敦冬日節慶氛圍為靈感，打造出夜幕降臨的燦金禮盒包裝，禮盒收納全能深層潔淨霜、瑪姿林布以及深層潔淨修護面膜，整套小包裝的設計，不僅日常實用，更是外出旅行都好攜帶的熱賣經典。

＃頭皮賦活儀式組，售價2660元

EVE LOM,uka,1010 APOTHECARY,Diptyque,(MALIN+GOETZ),香氛,香水,送禮,聖誕節,聖誕,交換禮物。（圖／記者李薇攝）

用過的人絕對活不去的uka舒活頭皮按摩刷，洗頭的時候跟著使用，立刻就會感受到滿滿清爽氛圍，特別適合台灣油膩扁塌的頭皮，這次更是選用寶可夢的聯名限定款，再搭配頭皮賦活精露，在洗完頭髮之後可以再滴抹於頭皮搭配按摩，強健髮絲營養。

＃運動清爽修護組，售價2500元

EVE LOM,uka,1010 APOTHECARY,Diptyque,(MALIN+GOETZ),香氛,香水,送禮,聖誕節,聖誕,交換禮物。（圖／記者李薇攝）

不少人都會有晨間瑜伽或是慢跑的運動習慣，開啟一整天活力行程，針對這樣的粉絲，10/10 APOTHECARY集結旗下潮流香氛Diptyque的佛手柑賦活潔淨露以及(MALIN+GOETZ)尤加利體香膏，兩款清爽感的香氣，可以打造清爽俐落的早晨氛圍，外出立刻神清氣爽。

EVE LOM, uka, 1010 APOTHECARY, Diptyque, (MALIN+GOETZ), 香氛, 香水, 送禮, 聖誕節, 聖誕, 交換禮物

