人見人愛系的質感香氛！玫瑰、鳶尾花展現女性優雅魅力

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

香氛可以說是今年非常重要的單品，好的氣息是吸引人的關鍵，不只是自己要好好的打點，在年末也不妨可以挑選一支質感的香氛單品，送給身邊的人，盤點今年度推薦的質感香氣，不容易撞香，還能打造出個人好氣質。

＃SOLFERINO 索菲黎諾10號淡香精，70ml、售價5820元

SOLFERINO,LOEWE,KÉRASTASE,巴黎卡詩,香氣,香氛,香水。（圖／記者李薇攝）

在2025年首次亮相的法國精緻香水品牌SOLFERINO，是40多年製香集團INTERPARFUMS的背景為基礎，以巴黎光之城的優雅底蘊為靈感，設計出10支不同的香氣單品，其中，索菲黎諾10號淡香精以具有代表性的歷史宅邸索菲黎諾10號，百年花園建築盛開玫瑰花瓣，柔和鳶尾花與紫羅蘭的細膩芬芳，打造出前衛又優雅的好氣質。

＃LOEWE 鳶尾迷情淡香精，100ml、售價15200元

SOLFERINO,LOEWE,KÉRASTASE,巴黎卡詩,香氣,香氛,香水。（圖／記者李薇攝）

LOEWE以獨具品味的設計，吸引許多年輕人喜愛，透過彩虹植物學概念打造具有個性的香氛節奏，近期更是以高級香水系列，其中，鳶尾迷情淡香精散發細膩粉質氣息，輔以當歸籽、提姆胡椒，襯托清爽的草本香調，整體香氣展現靈動活力的氛圍。

＃KÉRASTASE巴黎卡詩 釉光香頌玫瑰護髮精油，45ml、售價1950元

SOLFERINO,LOEWE,KÉRASTASE,巴黎卡詩,香氣,香氛,香水。（圖／記者李薇攝）

髮油不僅可以增加髮絲柔順度，淡雅的香味更是迷人小心機，頂尖髮品巴黎卡詩就推出全新釉光香頌玫瑰護髮精油，超可愛的粉紅小圓瓶設計，裡面搭載水感絲滑的髮精油，而且以調香基礎透過玫瑰花、鳶尾花搭配香草、檀木的味道，營造出明亮又具有溫柔感的香氣。

SOLFERINO, LOEWE, KÉRASTASE, 巴黎卡詩, 香氣, 香氛, 香水

