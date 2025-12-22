李多慧豹紋運動裝新造型超美！「私服愛漂亮實穿」搶逛EA7台中店

記者鮑璿安／綜合報導

人氣啦啦隊女星李多慧近日擔任Emporio Armani旗下運動品牌EA7新光三越台中中港店的一日店長，現身詮釋品牌2025年秋冬系列，展現充滿活力的義式運動時尚。她以一貫甜美親切的形象，吸引大量粉絲到場支持，也在活動中分享她對EA7的第一印象，她直言是「漂亮、舒服、很放鬆的感覺」，並透露自己近期最喜歡的運動是跑步，而EA7的風格以運動結合時尚讓她相當滿意。

▲李多慧穿上的黑色兩件式外套，搭配豹紋運動內衣與緊身褲，整體以VIGOR7系列高機能面料打造。（圖／品牌提供）

李多慧穿上的黑色兩件式外套，搭配豹紋運動內衣與緊身褲，整體以VIGOR7系列高機能面料打造，不僅合身舒適，還具備支撐性與彈性，適合高強度訓練或日常穿搭。此外，她另一套藕粉色系造型更展現EA7的可愛青春感，包括網球外套與同系列短裙，腳踩三色混搭運動鞋，手上背的黑色大型提袋則為日常與旅程提供完美收納空間。





▲李多慧以EA7藕粉色系造型更展現可愛青春感，包括網球外套與同系列短裙，腳踩三色混搭運動鞋。（圖／品牌提供）

▲EA7連帽上衣NT$7,500 ；運動洋裝NT$7,500 ；運動鞋NT$11,100 。（圖／品牌提供）

目前EA7在台設有兩家專門店，分別位於台中新光三越中港店12樓與台北遠東SOGO忠孝館6樓，提供完整商品與沉浸式購物體驗。品牌此次推出的2025秋冬系列涵蓋訓練、網球、籃球、水上運動等多種專業領域，並強調透氣與分區支撐技術。無論是專業選手或日常運動愛好者，都能找到合適的功能型裝備，同時保有義式美學的時尚語彙。

同場加映更多冬季穿搭

韓團 aespa成員Karina的冬季新造型曝光了，她為 Nike 最新推出的 Nike Sportswear Swoosh Puffer 系列拍攝形象大片，以充滿力量感的肢體線條展現運動與時尚的融合魅力，Karina 以一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心搭配黑色貼身上衣與寬鬆運動褲，對比鮮明的色彩組合凸顯青春氣場。羽絨背心以防潑水面料搭配卓越保暖層，兼具輕盈與保暖特性，加長衣領設計讓整體更具造型感。





▲Karina 身穿一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心 。（圖／品牌提供）

