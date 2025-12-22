fb ig video search mobile ETtoday

天冷吃薑母鴨、羊肉爐　營養師：「6大族群」要特別注意

>

▲▼營養師教吃補。（圖／Unsplash）

▲教你冬季吃補不怕補進過多熱量。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣明顯轉涼，不少人都喜歡來一鍋薑母鴨、羊肉爐來暖暖身，營養師高敏敏提醒，補湯看似補身，但同時也補進大量熱量和鈉，同時也要留意，以下族群進補更要注意！

▲▼營養師教吃補。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#痛風患者

補湯中的嘌呤含量偏高，喝太多容易讓尿酸大幅上升，進補後隔天就可能關節腫痛，建議吃補以固形食材為主，杜絕狂喝湯的習慣。

#易嘴破、皮膚濕疹者

辛溫補湯屬於較刺激性食物，可能加重口腔破洞或皮膚紅腫發炎，若近期正處於發炎期，進補應特別節制。

#高血壓者

補湯常以中藥材和鹽巴調味，鈉含量往往遠高於一般湯品，喝太多容易造成血壓突然升高，建議淺嚐即可，避免攝取過量。

#自體免疫疾病者

辛溫食材性較強，可能刺激免疫系統而導致反應變劇烈，若易出現症狀波動，則適合清淡補法，或與醫師討論再進補。

#糖尿病者

部分補湯湯底油脂高，常搭配薑、枸杞、米血等配料，可能使血糖升高更快
建議以蔬菜與瘦肉為主 並掌握份量。

#腎臟病友

補湯的鈉和鉀含量都可能偏高，會增加腎臟代謝與調節負擔，攝取過量可能造成水腫與血壓波動，務必特別留意喝湯的量。

關鍵字：

補湯注意, 高鈉風險, 痛風飲食, 糖尿病飲食, 冬季養生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕

「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！舒華、Sana也穿了　5款推薦一次看

「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！舒華、Sana也穿了　5款推薦一次看

最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚

最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚

衣櫃斷捨離必看！「4種衣服」留著只會更心煩　 最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」 愛心眼HELLO KITTY聯名可愛到尖叫　近100公分高巨型公仔必打卡 遠離消耗你的人事物！「5個方法」教你丟掉負能量 美周記／YSL全新奢華煙管柔霧唇膏　16款色號來自聖羅蘭先生傳奇故事 迪麗熱巴優雅不費力　MIKIMOTO星星珠寶上身款款百搭 威廉承襲黛安娜王妃善心　帶長子為街友備餐

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面