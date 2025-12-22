天冷吃薑母鴨、羊肉爐　營養師：「6大族群」要特別注意

▲教你冬季吃補不怕補進過多熱量。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣明顯轉涼，不少人都喜歡來一鍋薑母鴨、羊肉爐來暖暖身，營養師高敏敏提醒，補湯看似補身，但同時也補進大量熱量和鈉，同時也要留意，以下族群進補更要注意！

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#痛風患者

補湯中的嘌呤含量偏高，喝太多容易讓尿酸大幅上升，進補後隔天就可能關節腫痛，建議吃補以固形食材為主，杜絕狂喝湯的習慣。

#易嘴破、皮膚濕疹者

辛溫補湯屬於較刺激性食物，可能加重口腔破洞或皮膚紅腫發炎，若近期正處於發炎期，進補應特別節制。

#高血壓者

補湯常以中藥材和鹽巴調味，鈉含量往往遠高於一般湯品，喝太多容易造成血壓突然升高，建議淺嚐即可，避免攝取過量。

#自體免疫疾病者

辛溫食材性較強，可能刺激免疫系統而導致反應變劇烈，若易出現症狀波動，則適合清淡補法，或與醫師討論再進補。

#糖尿病者

部分補湯湯底油脂高，常搭配薑、枸杞、米血等配料，可能使血糖升高更快

建議以蔬菜與瘦肉為主 並掌握份量。

#腎臟病友

補湯的鈉和鉀含量都可能偏高，會增加腎臟代謝與調節負擔，攝取過量可能造成水腫與血壓波動，務必特別留意喝湯的量。